إلهام شاهين: شاهدت أفلاما رائعة في مهرجان كازان.. وسعيدة بالمشاركة

أعربت الفنانة إلهام شاهين، عن سعادتها بالمشاركة كعضو لجنة تحكيم في مهرجان كازان السينمائي الدولي.

إلهام شاهين تنشر صورا من المهرجان

ونشرت إلهام، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، مجموعة صور من المهرجان.

وعلقت إلهام شاهين على الصور: «سعدت جدا بوجودي كعضو لجنة تحكيم في مهرجان كازان السينمائي الدولي بتارستان في روسيا، شاهدت أفلام رائعة.. ألف مبروووك لمصر جائزة أحسن إخراج للمخرج مجدي أحمد علي، عن فيلم ميدان طلعت حرب».

تكريم إلهام شاهين في الأردن

وفي أغسطس الماضي، جرى تكريم الفنانة إلهام شاهين بمهرجان الفحيص للثقافة والفنون بالأردن، معربة عن سعادتها بهذا التكريم.

ونشرت إلهام عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، صورا من التكريم، وعلقت عليها: «شكرا للمملكة الأردنية الهاشمية على تكريمي في مهرجان الفحيص للثقافة والفنون، شكرا لوزير السياحة والآثار، سعدت جدا بهذا التكريم، تمنياتي لكم بالتوفيق، وكل التحية للجمهور الأردني شعبا وقيادة.. احترامي وتقديري».