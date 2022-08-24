رسالة إلهام شاهين لـ شيرين عبد الوهاب: متألقة وروحك حلوة وصادقة

وجهت الفنانة إلهام شاهين رسالة دعم للفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد حفلها الأخير في ختام مهرجان قرطاج الدولي في تونس، حيث كان الحفل الأول لها بعد غياب فترة طويلة عن الجمهور بسبب مشكلات حدثت بينها وبين الفنان حسام حبيب.

رسالة إلهام شاهين إلى شيرين عبد الوهاب

وكتبت إلهام شاهين عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «شيرين أطيب القلوب وأجمل الأصوات كنتي رائعة في قرطاج».

وأضافت، «متألقة وروحك الحلوة الصادقة فيها طاقة إيجابية جميلة ربنا يحميكي من كل شر ومن نجاح لنجاح دايما».

آخر ظهور لـ شيرين عبد الوهاب

وقد قدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا في تونس يوم 20 أغسطس الماضي، على هامش ختام الدورة الـ56 من فعاليات مهرجان قرطاج الدولي، وذلك وفقا لما أعلنه الحساب الرسمي للمهرجان على حساباته في منصات التواصل الاجتماعي.

وعبرت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن سعادتها بالحفل الأخير لها، خاصة بعد ظهورها في حفل تخرج طلاب كلية الأسنان، وقدمت مجموعة من أفضل أغنياتها، وعلقت على حفلها الأخير بكلمات معبرة، حيث كتبت على حسابها الشخصي «إنستجرام»: «فخورة كل الفخر إني هقابل الجمهور التونسي بكرة في ختام مهرجان قرطاج الدولي، وإن شاء الله انتظروا أحلى حفلة، ومبسوطة إني قابلت النهاردة سيادة السفير المصري في تونس وحرمه، وصابر الرباعي وحرمه والدكتور نبيل عبدالمقصود».

أغنية جديدة لـ شيرين عبد الوهاب

تحضر الفنانة شيرين عبد الوهاب أكثر من مشروع فني خلال الفترة المقبلة، منها أغنية «مترو» مع الشاعر أمير طعيمة، وقد شوّق الشاعر أمير طعيمة جمهور الفنانة شيرين عبدالوهاب، باقتراب طرح أغنيتهما الجديدة «مترو» والتي أعلن عنها.