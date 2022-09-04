إلهام شاهين: أعود لنشاطي الفني بعد انتهاء فصل الصيف

قالت الفنانة إلهام شاهين إنها تحب كل الأفلام التي أنتجتها، ولا سيما أول فيلم من إنتاجها «خلطة فوزية»، لافتة إلى أن الأفلام التي أنتجتها حصلت على جوائز كثيرة ومشرفة في المهرجانات ولاسم مصر.

سأعود لنشاطي الفني بعد انتهاء الصيف

وعن أعمالها الفنية المقبلة، أضافت إلهام شاهين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنها قررت أخذ قسط من الراحة بعدما شاركت في الموسم الرمضاني الماضي، مضيفة: «لدي أكثر من موضوع، وانشغلت بسبب شهر رمضان، وسأعود للعمل بعد انتهاء فصل الصيف».

وأكدت أن المكسب الأدبي لديها من إنتاجها للأفلام أكثر من المكسب المادي، متابعة: «مش مهم أخسر أو أكسب المهم المكسب الأدبي»، كاشفة عن انضمامها في لجنة تحكيم مهرجان كازان للدول الإسلامية في روسيا بعد غد، وهو المهرجانات الثقافية الهامة.

الجائزة رقم 50 لفيلم «واحد صفر»

وأشارت إلى أنها حصلت في مهرجان كازان للدول الإسلامية من قبل على 3 جوائز لفيلمها «يوم للستات»، كما حصل فيلم «واحد صفر» الذي اشتركت فيه على الجائزة رقم 50 في هذا المهرجان، والجمهور فوجئ بالفيلم وظل يسقف 3 دقائق عندما علم بأن هذه الجائزة رقم 50 للفيلم.