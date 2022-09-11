تتر مسلسل «طير بينا يا قلبي» يعيد غناء النجوم مع الأطفال: أجواء ضحك

فكرة غناء النجوم مع الأطفال متواجدة في السينما والدراما والأعمال الفنية منذ سنوات، بداية من مسرحيات وفوازير فؤاد المهندس، والنجمة نيللي، مرورا بـ«الغزالة رايقة» لكريم محمود عبد العزيز، والطفل محمد أسامة، إلا أن أغاني تترات الأعمال الفنية، وهو ما يعيد التركيز عليه تتر مسلسل «طير بينا يا قلبي».

أجواء طريفة بين فريق عمل المسلسل الكوميدي الاجتماعي «طير بينا يا قلبي» بطولة الفنانة ريم مصطفى، والمقرر عرضه غدا على قناة On drama، إذ تصدر اسم المسلسل محرك بحث «جوجل» خلال الساعات الأخيرة، بعد طرح «البرومو» الخاص به.

تتر مسلسل «طير بينا يا قلبي»

أغنية تتر مسلسل «طير بينا يا قلبي» جاءت في إطار كوميدي خفيف، بحسب ما ذكره الملحن محمد الصاوي في حديثه لـ«الوطن»، خاصة أن الأغنية يؤديها أبطال عمل المسلسل، ويبدأها الطفلان «ريما وسليم»، ثم يغني خلفهما الفنانات «دنيا، ريم مصطفى، هالة فاخر»، وتؤدي المجموعة أداء الكورال.

الصاوي: تسجيل الأغاني مع الأطفال له أجواء خاصة

تسجيل الأغنية مع الأطفال يحتاج إلى أجواء خاصة يطبع عليها الكوميديا، بحسب «الصاوي»، معبرًا: «تفضل تلاعبهم يمين وشمال لما يقولوا معاك ويبقوا طبيعيين»، إلا أن طبيعة وعفوية صوتهم تجعل المستمع يضحك وحده خلال سماعه للأغنية.

الممثل يحتاج إلى وقت من التحضير لتسجيل الأغنية، على عكس المطرب، وفقا لملحن أغنية تتر مسلسل «طير بينا يا قلبي»، حيث احتاج منه الفنانون بروفات للوصول إلى طبقات الصوت المناسبة للأغنية، وتخرج في النهاية بالشكل المطلوب ويستمتع بها المشاهد.

موسيقى الأغنية «مقسوم» ممزوجة بحالة من البهجة والفرحة، وتتماشى مع أجواء وأحداث المسلسل، حيث لم تستغرق وقتًا طويلا للتحضير، بسبب أن الشركة المنتجة لم يكن في مخططها طرح أغنية تتر للمسلسل: «بس قعدنا وفي وقت قصير طلعنا حاجة تليق بالمسلسل».

فريق عمل مسلسل «طير بينا يا قلبي»

أغنية «طير بينا يا قلبي»، من كلمات أحمد بريء، وألحان محمد الصاوي، وتوزيع ومكساج يحيى يوسف، هندسة صوتية أيمن فكري، والمسلسل بطولة ريم مصطفى، دنيا ماهر، بسمة، محسن محيي الدين، أحمد صيام وهالة فاخر، مع الطفلين «ريما مصطفى وسليم مصطفى»، ومن تأليف باسم علي الخطيب، أحمد رجب حسن، إسلام شتا، وإخراج عصام نصار.