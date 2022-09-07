مواعيد عرض مسلسل طير بينا يا قلبي والقنوات الناقلة له على التلفزيون

يترقب الجمهور مواعيد عرض مسلسل طير بينا يا قلبي والقنوات الناقلة له، والذي يعد أول بطولة مطلقة في عالم الدراما للفنانة ريم مصطفى، بعد الكشف عن البوستر الدعائي للمسلسل المرتقب عرضه على شاشة قناة ON، ويضم عددا كبيرا من نجوم العمل.

مواعيد عرض مسلسل طير بينا يا قلبي والقنوات الناقلة

وتبدأ مواعيد عرض مسلسل طير بينا يا قلبي والقنوات الناقلة له، على شاشة قناة ON، يوم الإثنين المقبل الموافق 12 سبتمبر من الشهر الحالي، في الساعة الثامنة مساءً.

أبطال مسلسل طير بينا يا قلبي

ويضم مسلسل طير بينا يا قلبي، عددا كبيرا من النجوم بخلاف ريم مصطفى، أبرزهم محسن محيي الدين، بسمة، إسماعيل فرغلي، نور محمود، حازم سمير، دينا ماهر، أحمد صيام، هالة فاخر، عمرو عبدالعزيز، إبرام سمير، سماء إبراهيم، ماجدة منير، مصطفى هريدي، ومن الأطفال سليم مصطفى وريما مصطفى، تأليف أحمد رجب حسن وعلي الخطيب وإسلام شتا، ومن إخراج عصام نصار، وإنتاج أحمد عبدالعاطي.

أحداث المسلسل

تدور أحداث مسلسل طير بينا يا قلبي، المرتقب عرضه على شاشة قناة ON الأسبوع المقبل، في إطار دراما اجتماعية كوميدية حول مشكلات تواجه بعض الأسر والعائلات، وما يتعلق بمنظومة التعليم، والصراعات بين أولياء الأمور من أجل أبناءهم في ظل اختلاف الأجيال.

وحرص عدد من العاملين في مجال الفن، على تهنئة أبطال المسلسل وصناعه، بعد طرح البوستر الدعائي، منهم السيناريست عمرو محمود ياسين، والفنانة ريهام حجاج.