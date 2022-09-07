أحمد فهمي ضيف شرف مسلسل «طير بينا يا قلبي» لـ ريم مصطفى

طرحت شركة «آرت ميكرز» للمنتج أحمد عبد العاطي، البرومو الدعائي الرسمي لمسلسل «طير بينا يا قلبي»، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ويُعد هذا العمل البطولة المطلقة الأولى للفنانة ريم مصطفى في الدراما التليفزيونية، ومن المقرر عرضه بدءا من 12 سبتمبر الجاري في الثامنة مساء، حصريا على ON.

وسيطر على البرومو العديد من المشاهد الكوميدية بين بطلة العمل ريم مصطفى، وباقي أبطال العمل؛ دنيا ماهر، ومحسن محيي الدين، وهالة فاخر، وأحمد صيام، وماجدة منير، وحازم سمير، ونور محمود، وإسماعيل فرغلي، وعمرو عبد العزيز، وإبرام سمير، وليلى حسين، وبسمة، والطفلة ريما مصطفى والطفل سليم مصطفى.

كما كشف برومو مسلسل طير بينا يا قلبي، عن ظهور الفنان أحمد فهمي، كضيف شرف خلال السياق الدرامي للمسلسل.

صناع مسلسل طير بينا يا قلبي

‎مسلسل طير بينا يا قلبي، من تأليف باسم علي الخطيب، وإسلام شتا وأحمد رجب حسن، وهو من إخراج عصام نصار، وإنتاج شركة آرت ميكرز للمنتج أحمد عبد العاطي.

أبرز قضايا الأسرة والتعليم

‎وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي حول الأسرة ومنظومة التعليم عبر قالب درامي يظهر خلال الحلقات، التي تدور حول عائلة ثرية تقوم بإنشاء مدرسة إنترناشونال، ويسلط الضوء على مشاكل التعليم والفرق بين المدارس الإنترناشونال والحكومية والعديد من الصراعات التي يدخل بها أولياء الأمور من أجل تربية أبنائهم.