طرح البرومو الثاني لمسلسل «طير بينا يا قلبي» قبل عرضه على ON

طرحت شركة آرت ميكرز للمنتج أحمد عبدالعاطي، منذ قليل، البرومو الثاني لمسلسل «طير بينا يا قلبي» على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بالإضافة لموقع الفيديوهات يوتيوب.

كما كشفت الشركة أيضا عن أفيش جديد للفنانة ريم مصطفى في أولى بطولاتها المطلقة بالدراما التليفزيونية من خلال مسلسل طير بينا يا قلبي، وتواصل ريم التصوير حاليا بأحد الأستوديوهات للحاق بموعد العرض الإثنين المقبل على قناة On drama.

أبطال مسلسل طير بينا يا قلبي

ويشارك في مسلسل طير بينا يا قلبي إلى جانب ريم مصطفى، بسمة ودنيا ماهر، ومحسن محيي الدين، وهالة فاخر، وأحمد صيام، والطفلة ريما مصطفى، والطفل سليم مصطفى، ماجدة منير، حازم سمير، نور محمود، إسماعيل فرغلي، عمرو عبدالعزيز، إبرام سمير، ليلى حسين.

والمسلسل من تأليف باسم علي الخطيب، إسلام شتا، أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار، وإنتاج شركة آرت ميكرز للمنتج أحمد عبدالعاطي.

قصة مسلسل طير بينا يا قلبي

‏‎تدور أحداث مسلسل طير بينا يا قلبي في إطار اجتماعي كوميدي حول الأسرة ومنظومة التعليم عبر قالب درامي يظهر خلال الحلقات، التي تدور حول عائلة ثرية تقوم بإنشاء مدرسة إنترناشونال، ويسلط الضوء على مشاكل التعليم والفارق بين المدارس الإنترناشونال والمدراس الحكومية والعديد من الصراعات التي يدخل بها أولياء الأمور من أجل تربية أبنائهم.