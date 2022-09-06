بدء عرض مسلسل «طير بينا يا قلبي» على قناة «ON» الاثنين.. اجتماعي كوميدي

تعرض قناة «ON» حصريًا على شاشتها، مسلسل «طير بينا يا قلبي»، ابتداء من يوم الاثنين، الموافق 12 سبتمبر الجاري، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

أحداث المسلسل

المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول الأسرة ومنظومة التعليم عبر قالب درامي يظهر خلال الحلقات، التي تدور حول عائلة ثرية تقوم بإنشاء مدرسة دولية، ويسلط الضوء على مشاكل التعليم والفارق بين هذه المدارس والمدراس الحكومية، والعديد من الصراعات التي يدخل بها أولياء الأمور من أجل تربية أبنائهم.

«طير بينا يا قلبي» من بطولة عدد من النجوم، ومنهم ريم مصطفي، وبسمة، ودنيا ماهر، وحازم سمير، ونور محمود، وليلي حسين، وإبرام سمير، وعمرو عبدالعزيز، وهالة فاخر، ومحسن محيي الدين، وأحمد صيام، وإسماعيل فرغلي، وماجدة منير، والطفلة ريما مصطفى، والطفل سليم مصطفى، وسما إبراهيم، ومن تأليف باسم علي الخطيب وإسلام شتا وأحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار.

الفنانين يهنئون فريق عمل المسلسل

وهنأت ريهام حجاج المنتج أحمد عبد العاطي، على مسلسله الجديد «طير بينا يا قلبي»، الذي يستعد لطرحه قريبا على شبكة قنوات on.

وكتبت« ريهام» عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الشهير «فيسبوك»، قائلة «أخويا وعشرة عمري المنتج الشاطر المحترم أحمد عبد العاطي، والمخرج الموهوب إللي حايكسر الدنيا عشرة العمر عصام نصار، مليون مبروك مسلسلكم الجديد».

كما عمرو محمود ياسين فريق عمل المسلسل عبر «فيسبوك»، وكتب: «ألف مبروك لأخويا وصديقي المنتج أحمد عبد العاطي، وصديقي الغالي المخرج عصام نصار، مسلسلهما الجديد طير بينا يا قلبي، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح».