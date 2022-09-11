بوابة مصر الرقمية للتموين 2022.. اعرف خطوات التسجيل والخدمات المتاحة

تتيح بوابة مصر الرقمية للتموين 2022، عددا من الخدمات الخاصة ببطاقات التموين إلكترونيًا عبر الموقع الحكومي، وحتى تتمكن من استخدمها لا بد من تسجيل الدخول كمستخدم حتى يمكن الاطلاع على بيانات بطاقة التموين، والتعامل مع الخدمات دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب التموين.

وفيما يلي يعرض موقع جريدة «الوطن» ضمن الخدمات التي يقدمها للقراء، رابط التسجيل عبر بوابة مصر الرقمية للتموين 2022 وخطوات التسجيل، وقائمة بالخدمات المتاحة حاليًا على الموقع الحكومي:

رابط التسجيل في بوابة مصر الرقمية للتموين 2022

وللراغبين في استخدام خدمات التموين الإلكترونية والمتاحة على موقع بوابة مصر الرقمية، الدخول على الموقع الإلكتروني من هنا.

خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية للتموين 2022

ويمكن تسجيل مستخدم جديد في بوابة مصر الرقمية للحصول على الخدمات التي تقدمها وزارة التموين بشكل مجاني من خلال الآتي:

- بعد الدخول على بوابة مصر الرقمية، يتم اختيار مستخدم جديد.

- يتم بعدها إدخال البيانات المطلوبة التي تتمثل في «الرقم القومي، رقم المصنع المدون أسفل صورتك الشخصية بالبطاقة، الاسم الأول للأم فقط مكتوب باللغة العربية، وغيرها من البيانات الأساسية» بعد تسجيل البيانات المطلوبة يتم الضغط على «التالي».

- تظهر صفحة تبويب جديدة، تطلب إدخال رقم الهاتف المحمول، إذ يجري إرسال كود التفعيل إلى رقم الهاتف المسجل، قم بإدخاله والانتقال للتالي.

- إعادة تعيين كلمة السر، ويجب ألا تقل عن 8 حروف وأرقام باللغة الإنجليزية دون مسافات، منها حرف كبير وآخر صغير وأرقام أو رموز، كما يطلب منك تسجيل البريد الإلكتروني الخاص بك واضغط التالي.

- تأكيد التسجيل، ويمكنك تسجيل الدخول للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البوابة.

خدمات التموين المتاحة عبر بوابة مصر الرقمية

تتيح وزارة التموين 6 خدمات خاصة ببطاقات التموين عبر بوابة مصر الرقمية، يمكن للمواطنين استخدامها بشكل إلكتروني خلال أي وقت، وتتمثل هذه الخدمات في:

- نقل البطاقة التموينية من محافظة لأخرى

- الاستعلام عن بطاقة التموين

- تفعيل بطاقة التموين

- ضم أفراد الأسرة

- إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين

- الفصل الاجتماعي