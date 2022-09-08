خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية 2022.. اعرف أهم الخدمات المتاحة

تقدم بوابة مصر الرقمية عددًا كبيرًا من الخدمات للجمهور، سواء كانت للأحوال المدنية أو التموين أو الشهر العقاري أو الإسكان الاجتماعي وغيرها، لذا يسعى قطاع كبير من المواطنين لمعرفة خطوات التسجيل في البوابة.

وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية 2022، وذلك على النحو التالي:

خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية 2022

الدخول على بوابة مصر الرقمية واختيار خانة تسجيل الدخول أعلى الشاشة، وبعدها يتم إنشاء حساب جديد من خلال الضغط على الخانة المخصصة لذلك، ثم إدخال الرقم القومي ورقم المصنع المتوافر أسفل البطاقة الشخصية واسم الوالدة.

إدخال رقم الهاتف المحمول، حيث يتم إرسال رسالة تفعيل الحساب على رقم الهاتف وبعدها يصل كود التفعيل.

بعد ذلك تأتي خطوة تسجيل كلمة المرور الخاصة بك، ويتم تسجيل البريد الإلكتروني، وبعدها يتم الدخول على صفحة التسجيل مرة أخرى، وإدخال رقم الهاتف وكلمة المرور الخاصة بك.

وبذلك تتم إجراءات التسجيل في بوابة مصر الرقمية والاستفادة من الخدمات المتاحة بها.

خدمات بوابة مصر الرقمية

وتشمل خدمات الأحوال المدنية المتاحة على البوابة، استخراج بدل تالف لبطاقة الرقم القومي، إصدار شهادة ميلاد مميكنة أو شهادة وفاة مميكنة، إصدار قسيمة زواج أو قسيمة طلاق، وإصدار شهادة ميلاد مميكنة لأول مرة.

كما تشمل خدمات التموين، تفعيل البطاقة وإصدار بدل تالف أو بطاقة تموين جديدة، الاستعلام عن الصرف إلى جانب ضم أفراد الأسرة، وإضافة صرف تموين لمستحقي الخبز.

ويشمل الموقع أيضًا، خدمات الشهر العقاري التي تشمل استخراج صورة من عقد مشهر أو من منشور مالي واستخراج شهادة تصرفات عقارية واستخراج صورة من منشور فني واستخراج صورة من كتاب دوري، وغيرها من الخدمات المختلفة للجمهور.