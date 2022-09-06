خطوات الفصل الاجتماعي للزوجة من بوابة «مصر الرقمية»

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إمكانية «الفصل الاجتماعي للزوجة» من بطاقة أسرتها للانضمام إلى بطاقة الزوج، ولكن وضعت بعض الشروط منها أن تكون مقيدة بمنظومة الدعم التمويني ولها حصة تحصل عليها شهريًا، وأن يكون الزوج لديه بطاقة تموينية مسجلة باسمه.

للمهتمين والباحثين عن خطوات الفصل الاجتماعي للزوجة عبر موقع بوابة مصر الرقمية، أو من خلال التوجه لأحد مكاتب التموين، تنشر بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، التفاصيل في السطور التالية:

الفصل الاجتماعي للزوجة عبر مصر الرقمية

يمكن للراغبات في الفصل من بطاقة التموين للأسرة والانضمام إلى بطاقة التموين للزوج الدخول على «بوابة مصر الرقمية»، بشرط أن يكون عضوًا في البطاقة وليس رب الأسرة، لأنه لا يتم حذفه ويجب اتباع الآتي

- الدخول على بوابة مصر الرقمية واختيار خدمات التموين.

- يقوم المتقدم باختيار خدمة الفصل الاجتماعي.

- الضغط على بند الموافقة على الشروط والأحكام.

- يتم إدخال بيانات البطاقة التموينية.

- يطلب من المتقدم تحديد سبب الفصل الاجتماعي.

- استكمال باقي الخطوات حتى إتمام الطلب.

الخدمات التي تقدمها بوابة مصر الرقمية

وتقدم بوابة «مصر الرقمية» عددًا من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالتموين والتي تتضمن الآتي:

الفصل الاجتماعي.

ضم أفراد أسرتي.

إصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة التموين.

الاستعلام عن صرف البطاقة.

تفعيل بطاقة التموين.

النقل من محافظة لأخرى.

خطوات فصل الزوجة من مكاتب التموين

وتتيح وزارة التموين إمكانية الفصل الاجتماعي من خلال المكاتب التموينية المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وتتمثل الخطوات في الآتي:

تتوجه الزوجة لأقرب مكتب تمويني وتقدم الأوراق الآتية:

صورة من بطاقة تموين والد الزوجة.

صورة من بطاقة تموين باسم الزوج.

صورة من بطاقة الرقم القومى للزوجة.

صورة من قسيمة الزواج المميكنة.