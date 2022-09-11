موقع بوابة مصر الرقمية 2022.. خدمات حكومية متاحة «أون لاين»

تتيح بوابة مصر الرقمية 2022، خدمات حكومية متعددة، يمكن الحصول عليها إلكترونيًا من خلال زيارة البوابة، دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب الحكومية، والوقوف في طوابير للحصول على الخدمة، وذلك في إطار سعي الحكومة المصرية لدعم الخدمات الرقمية الإلكترونية، التي تمكّن المواطنين من الاستفادة من خدماتها إلكترونيًا.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» خطوات الاستفادة من خدمات بوابة مصر الرقمية 2022، والخدمات التي يمكن الاستفادة منها إلكترونيًا «أون لاين».

بوابة مصر الرقمية 2022

1- تبدأ خطوات الاستفادة من خدمات بوابة مصر الرقمية 2022، بزيارة الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية.

2- تسجيل حساب شخصي، من خلال إدخال البيانات الشخصية المطلوبة للتسجيل، ومنها رقم الهاتف.

3- اختيار الخدمة التي ترغب الحصول عليها إلكترونيا.

خدمات بوابة مصر الرقمية 2022

- خدمات الرخص، منها: (إمكانية الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة، والتظلُّم على مخالفات رخص القيادة، وسداد مخالفات رخص القيادة، وإصدار بدل تالف رخصة قيادة، وإصدار بدل فاقد رخصة قيادة).

- خدمات الأحوال المدنية: ومنها: (إمكانية الحصول على بدل تالف بطاقة الرقم القومي، والحصول على بدل فاقد بطاقة الرقم القومي، وإصدار شهادة ميلاد مميكنة مطبوعة مسبقًا، وإصدار شهادة وفاة مميكنة مطبوعة مسبقًا).

- خدمات التموين، وتشمل: (إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين، وإمكانية نقل من محافظة إلى أخرى، وإمكانية فصل اجتماعي).

- خدمات التوثيق، تشمل: (استعلام عن سريان محرر مُميكن، وإمكانية تحرير توكيل عام قضايا، وإمكانية تحرير إقرار بالشطب، وإمكانية تحرير إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية).

- خدمات مركبات، تضم: (التظلم على مخالفات رخص مركبات، وتجديد رخصة مركبة، والحصول على بدل فاقد رخصة مركبة، وسداد المخالفات).

- خدمات الشهر العقاري، ومنها: (استخراج صورة من عقد مُشهر، واستخراج شهادة تصرفات عقارية، ترجمة عقد مُشهر).

- خدمات التأمين الاجتماعي، التي تشمل: (الاستعلام عن الرقم التأميني، والاستعلام عن آخر مدة تأمينية، والاستعلام عن مدد الاشتراك والأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الاجتماعي).