كيفية التسجيل في بوابة مصر الرقمية 2022.. والخدمات الأكثر استخداما

الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي وفرتها الدولة المصرية للمواطن، تدفع قطاع عريض من المواطنين الذين لم يستفيدوا بعد منها، للبحث عن كيفية التسجيل في بوابة مصر الرقمية 2022، التي تقدم خدمات متعلقة بالمحاكم والمرور والتموين والكهرباء وغيرها، الأمر الذي جعلها تتصدر محرك البحث العالمي «جوجل» خلال الدقائق القليلة الماضية.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها جريدة وبوابة «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي، كيفية التسجيل في بوابة مصر الرقمية 2022، على هذا النحو:

كيفية التسجيل في بوابة مصر الرقمية 2022

في الخطوة الأولى، يجب فتح متصفح موقع بوابة مصر الرقمية 2022 واختيار تبويب إنشاء حساب جديد، ثم إدخال البيانات المطلوبة للتسجيل على الموقع، التي تتمثل في: «الرقم القومي، رقم المصنع المدون أسفل صورتك الشخصية بالبطاقة، اسم الأم الأول، وغيرها من البيانات الأساسية» ثم «التالي».

- في الخطوة الثانية، ادخل رقم الهاتف المحمول الخاص بك، إذ سيتم إرسال رسالة تفعيل الحساب على رقم الهاتف الذي قمت بتسجيله، وفور إرسالة، سيصلك كود التفعيل المكون من 6 أرقام بالرسالة الموجودة على هاتفك.

- في الخطوة الثالثة، سجّل كلمة المرور الخاصة بك، التي يجب ألا تقل عن 8 حروف وأرقام بالغة الإنجليزية دون مسافات، منهم حرف كبير وآخر صغير وأرقام أو رموز، وسجل بالبريد الإلكتروني الخاص بك واضغط التالي.

- في الخطوة الرابعة، سيتم نقلك إلى صفحة تسجيل الدخول مرة أخرى، ادخل رقم الهاتف الذي سجلته وكلمة المرور الخاصة بك، للاستفادة من خدمات بوابة مصر الرقمية 2022.

الخدمات الأكثر استخدامًا على بوابة مصر الرقمية

- الاستعلام عن صرف.

- الاستعلام عن آخر مدة تأمين.

- استعلام عن مخالفات رخصة مركبة.

- إصدار بدل تالف أو فاقد لـ بطاقة تموين.

- ضم أفراد أسرتي.