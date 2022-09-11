خبير قانوني: كلمة السيسي لرؤساء المحاكم الدستورية تصلح رسالة دكتوراه

قال اللواء الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إن كلمة مؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة، الذي أقيم صباح اليوم بنسخته السادسة، ونظمته المحكمة الدستورية المصرية، للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحدث فيه عن أمور عدة تصلح لتكون عناوين لبعض رسائل الدكتوراه والأبحاث.

خضر: المؤتمر بدأ أولى دوراته عام 2017

وأضاف «خضر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، على فضائية «الحياة»، أن المؤتمر بدأ أولى دوراته عام 2017، وأكد في كل دورة له على وحدة المصير والهدف لكل الدول الأفريقية، وفيه ناقش الرئيس السيسي خلال كلمته للحاضرين عددا من النقاط المهمة والحيوية.

وأوضح أن أهم ما يجب أن يحترمه الفرد في دولته هو الدستور والقوانين واللوائح المنظمة للإطار التشريعي بشكل عام، والرئيس أوضح أن الرقابة الدستورية على كل الأمور تضمن سلامة المجتمع وتماسكه؛ الأمر الذي يستلزم في المقابل رقابة دستورية قوية.

الموازنة بين عمل السلطات

وأكد أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، أن القيادة السياسية تعمل على أن يكون دور السلطة القضائية احترام الشرعية الدستورية والموازنة بين عمل السلطات، واحترام الحقوق والحريات، فمعنى هذا أن الدولة المصرية والأفريقية ترسخ للحقوق والواجبات العامة للمواطنين، بشرط احترام الدستور وعدم الخروج عن القانون المرسخ لهذا الأمر.

وأشار إلى أن أهم ما أوضحه الرئيس السيسي خلال كلمته، الأمور المتعلقة بالحماية الدستورية لحقوق المهاجرين واللاجئين والهجرة غير الشرعية، وهو الأمر الذي أصبح ضمن الأمور العالمية المهمة، كما أوضح الرئيس ضرورة العدالة الاجتماعية من مفهوم اقتصادي، وهو الأمر الأكثر أهمية.