ماذا حدث في 5 مؤتمرات سابقة للمحاكم الدستورية الأفريقية؟

تحتضن القاهرة المؤتمر السادس لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية، والذي يُعقد اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة 40 دولة أفريقية، ويستمر المؤتمر السادس في الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر الجاري.

وعلى مدار 5 سنوات ماضية انعقد المؤتمر رفيع المستوى تحت رعاية الرئيس، كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي انطلاق الحدث أكثر من مرة كالتالي:

ماذا حدث في 5 مؤتمرات سابقة للمحاكم الدستورية الأفارقة؟

مؤتمر 2017:

شهد عام 2017 انطلاق الاجتماع الأول لمؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية، فكان المؤتمر برعاية الرئيس الرئيس السيسي، وتأكيد متانة الروابط المصرية مع دول القارة الأفريقية على مختلف الأصعدة، بما يسهم في تحقيق التنمية للشعوب ودعم مؤسسات الدولة بإعلان الشرعية الدستورية لحماية حقوق المجتمعات والأفراد.

وبلور المؤتمر فلسفته الرامية إلى دعم مؤسسات الدولة بإعلان الشرعية الدستورية لحماية حقوق المجتمعات والأفراد، بما يسهم في تحقيق التنمية لأبناء القارة ودعم مؤسسات الدول بإعلان الشرعية الدستورية لحماية حقوق المجتمعات والأفراد.

مؤتمر 2018:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فبراير 2018 رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة، المشاركين في المؤتمر الثاني، الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية للمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، بحضور المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حسن، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

توصيات المؤتمر تتعلق بالحق في التقاضي والجرائم المنظمة والإرهاب والتعاون القضائي بصفة عامة والقانون الدولي للبيئة ودور القضاء في التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن دور القضاء المصري في إفريقيا مهم للغاية باعتبار أن المدرسة القضائية المصرية من أقدم وأرسخ المدارس القضائية في القارة.

مؤتمر 2019:

عقد المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، خلال الفترة من 16 وحتى 19 فبراير الجارى، وشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء انطلاق المؤتمر.

توصيات:

ومن أبرز الموضوعات التي جرى مناقشتها كان الرئيسي للاتحاد الإفريقي في هذا العام وهو «اللاجئون والمشردون داخليا نحو حلول دائمة للتشرد».

وكذلك الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات، بتدشين المرحلة الأولى من قاعدة البيانات الرقمية القضائية الدستورية الأفريقية، من أجل تجميع مختلف الدساتير الإفريقية، وربط الهيئات القضائية، وكذلك تبادل المعلومات فى المسائل المتعلقة بإقامة العدالة.

مؤتمر 2020:

استقبل الرئيس السيسي 24 فبراير 2020 رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الرابع، مؤكدا أهمية دور المحاكم الدستورية في عملية التنمية في القارة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاستقرار وتثبيت دعائم الدول.

توصيات:

وأشاد المشاركون بالتقدم الذى شهدته المرحلة الأولى من «قاعدة البيانات الرقمية القضائية والدستورية»، وكذلك بوابة المعلومات الأفريقية التى أطلقتها المحكمة الدستورية المصرية بهدف ضمان التجميع الرقمى لجميع دساتير القارة والأحكام القضائية ذات الصلة، والتى تعمل كمنصة للربط الإلكترونى بين الهيئات القضائية بهذه الدول.

كما أكد القضاة ضرورة تفعيل التعاون من أجل وضع التصور المناسب لفكرة «العدالة البيئية» فى الإطار الأفريقى، وعلاقتها بقضايا مثل التوزيع العادل للموارد البيئية وأعبائها، وكذلك دور السلطات القضائية فى حسم النزاعات التى تنشب نتيجة سوء استغلال البيئة، كما يحدث في بالنسبة للاستيلاء على الأراضى واستخراج المعادن النفيسة وكذلك الصيد الجائر.

مؤتمر 2021:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي يونيو 2021 المشاركين في المؤتمر الخامس تأكيدا على استمرار رعاية الدولة للمؤتمر، الذي استضافته مصر في الفترة من 12 إلى 16 يونيو 2021.

توصيات:

وجائحة كورونا ألقت بظلالها على المؤتمر أنذاك، أكد المشاركون في المؤتمر، ضرورة العمل على التخفيف من التحديات الناجمة عن جائحة كورونا على الأنظمة القضائية، وما يتعلق بالأداء الجيد للمنظومات القضائية واستقلاليتها وفعاليتها.

كما حث القضاة على وجوب أن تقوم الهيئات القضائية المجتمع الدولي ببذل المزيد من الجهد للوقوف على إمكانية استحداث تشريعيات تضمن تكافؤ توزيع القاحات المضادة لفيروس كورونا بين الدول بما في ذلك إمكانية الانتاج المحلي للقاحات في الدول الإفريقية ونقل التكنولوجيا الخاصة بها إلى بلدان القارة.