أبرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم.. توفير الحياة الكريمة للفلاح وأسرته

ترصد «الوطن» أبرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم الجمعة الموافق 9 سبتمبر الجاري، سواء الخاصة بالفلاح المصري، أو التصريحات التي أدلى بها خلال تفقده الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.

أبرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم بشأن الفلاح المصري

جاءت أبرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم الخاصة بعيد الفلاح، والتي جاءت عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، كالتالي:

- ظل الفلاح المصري على مر الزمان يبذل الجهد والعرق وبأعلى صفات التفاني والإخلاص لتحقيق الأمن الغذائي للدولة.

- تظل توجيهاتي المستديمة للحكومة ببذل كل الجهود الممكنة لدعم الفلاح.

- توفير سبل الحياة الكريمة للفلاح وأسرته والارتقاء بحياتهم المعيشية.

- تعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم.

- تقديم حوافز مالية إضافية لتوريد إنتاجهم من المحاصيل.

أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال تفقد عدد من المحاور

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص خلال جولته على تفنيد ما يجري تداوله مؤخراً بشأن التعامل مع المقابر والمناطق التاريخية في إطار إنشاء وتطوير طرق جنوب القاهرة وربطها بالمحاور الجديدة وجاءت أهم تصريحاته:

- أهمية عدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد.

- عدم الانسياق وراء الآراء المغرضة من بعض الأطراف التي تسعى لتسفيه الجهود الضخمة المبذولة من الدولة.

- الجهود المبذولة تهدف لتحقيق التوازن بين تخفيف آثار التلوث من المركبات وتيسير الحركة المرورية بشكل سلس.

- تحسين خواص الشوارع.

- استغلال كل المسطحات المتاحة.

- حماية المقدرات التاريخية الموجودة بتلك المناطق.

- الحفاظ عليها من خلال العديد من الحلول المبتكرة كإقامة الكباري دون إزالتها أو المساس بها.