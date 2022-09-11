مقرر «أولويات الاستثمار» في الحوار الوطني يدعو لتسهيل مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات

قال أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إن الدولة عليها تأمين السلع الاستراتيجية المختلفة للمواطن المصري، في حين يجب مع ذلك تمهيد الأرض للقطاع الخاص حتى يتسنى له المشاركة مع الدولة في المشروعات القومية المختلفة.

محسب: إقرار قانون مشاركة القطاع الخاص مهَّد الأرض للمستثمرين

وأضاف «محسب»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه وخلال دورة الانعقاد السابق لمجلس النواب فقد تم إقرار قانون مشاركة القطاع الخاص، وتم فيه فتح المجال وتمهيد الأرض لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات الدولة، «كده يبدأ يكسب مع الدولة ويكسبها ويتضافر مع نسيج الوطن، والبيئة التشريعية أصبحت ممهدة ليتدخل القطاع الخاص بقوة ويستوعب حجم العمالة المصرية».

محسب: وثيقة أصول الدولة ليست كالدستور

وأوضح أن وثيقة أصول الدولة ليست كالدستور لا يجب الخروج عليه، وقد تكون هناك آلية لتعديلها حال وجود آراء أفضل من المسجلة، ولكنها وثيقة جيدة تقضي بخروج الكادر الحكومي من الاستثمارات المرتبطة بمناحي وأنشطة لا تهتم الدولة بالاستثمار فيها، «الحكومة هتسيب 80% من أنشطتها خلال 3 سنوات، دي جرأة من الحكومة».

وأكد أن الوثيقة سيجري إخضاعها للحوار الوطني وسيتم مراجعة البيئة التشريعية ومراجعة قانون الاستثمار، وفي حال وجود ما يحتاج للتعديل في القانون فسيتجه النواب في البرلمان المصري إلى التعديلات التشريعية وبسرعة من أجل استقطاب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات.

«حماة وطن»: الحوار الوطني يشهد نجاحات متتالية

قال اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة وطن، إن مجلس الأمناء بالحوار الوطني يشهد نجاحات متتالية انتهت بالاستقرار على 44 مرشحا للمحاور الرئيسية في اللجان الثلاث واللجنة الفرعية، كما وقام مجلس أمناء الحوار الوطني باختيار جميع الأمناء بتناغم كبير من كل فئات الشعب والقوى السياسية.

نصير: مخرجات الحوار الوطني ستعود بالنفع على المواطن

وأضاف «نصير»، خلال مداخلة هاتفية له بالبرنامج، أن كل الشخصيات التي جرى اختيارها كمقررين ومساعديهم في اللجان المختلفة تحظى بتوافق كبير من قبل المشاركين، مستطردا: «سيكون لهم مشاركة وطنية فعالة تمهد لبدء الجلسات للحوار من أجل الخروج بمخرجات تعود بالنفع على المواطن المصري».