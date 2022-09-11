وسائل إعلام عربية تبرز تشكيل محاور ولجان الحوار الوطني: الباب مفتوح للجميع

أبرزت عدة وسائل إعلام عربية الانتهاء من تشكيل اللجان والمحاور في الحوار الوطني، حيث قالت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، إن مصر شهدت على مدار الأسابيع الأخيرة، ما وصف من جانب سياسيين أنه «مؤشرات إيجابية»، على حالة من «الحراك السياسي».

وأضافت الصحيفة: «لعل أكبر ملامحها تجسد في دعوة وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإجراء حوار سياسي، ترافقت مع تشكيل لجنة للعفو الرئاسي عن محبوسين، تمكنت بدورها من الإفراج عن عدد من المحبوسين في قضايا رأي، وتزامنت مع عودة معارضين إلى القاهرة بعد سنوات من الغياب، وسط حديث عن احتمال عودة المزيد».

الحوار الوطني بابه مفتوح للجميع

من جهته، نقل موقع «24» الإماراتي عن سياسيين أن مجلس أمناء الحوار الوطني بابه مفتوح للجميع وهناك العديد من وجهات النظر المختلفة التي شاركت في الجلسات السابقة للحوار الوطني دون إقصاء لأي طرف، باستثناء تنظيم الإخوان الإرهابي.

فيما قالت صحيفة «ليفانت» إن مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر اتفق، أمس السبت، على أسماء مقرري اللجان الفرعية المندرجة ضمن المحاور الرئيسة الثلاثة وهي السياسي والاقتصادي والمجتمعي، كما استقر على إضافة لجنتين فرعيتين مختصتين بالسياحة والشباب.

تسليط الضوء على إضافة لجان جديدة

وأضافت الصحيفة العربية الصادرة من العاصمة البريطانية «لندن»: «عقد المجلس سادس اجتماعاته بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، ضمن الجلسات التحضيرية للحوار، تمهيدا لبدء الجلسات الفعلية بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على المواطن المصري».

ونقلت الصحيفة عن بيان مجلس أمناء الحوار الوطني أن مجلس الأمناء انتهى إلى تقسيم المحور السياسي إلى 5 لجان بدلا من 3، إذ تم إضافة لجنة متخصصة في الأحزاب السياسية وأخرى متخصصة للنقابات والمجتمع الأهلي، بالإضافة للجان مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، المحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة.

وفي المحور المجتمعي، استقر مجلس الأمناء على إضافة لجنة الشباب، كما أضيفت لجنة متخصصة في السياحة إلى لجان المحور الاقتصادي.