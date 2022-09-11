مدحت نافع: الحوار الوطني يدل على نضوج مصر السياسي دون خطوط حمراء

قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن الحوار الوطني الذي دعا اليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إبريل الماضي، على هامش حفل إفطار الأسرة المصرية، يدل على أن الدولة المصرية، تمر الآن بنضج سياسي كبير دون خطوط حمراء ودون أي حدود، موضحًا أن مصر في قلب العالم، ولديها مشاكلها التي تؤثر على شعبها نتيجة أزمات عالمية خلال الفترة السابقة، منها جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وما بعدها الأزمة «الروسية- الأوكرانية».

مصر تجاوزت مرحلة القلق من الخطر الداخلي المتربص بنا على مستوى الدهر

أضاف «نافع»، خلال استضافته في برنامج «الحوار الوطني»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل، ويعرض على شاشة «extra news»، أنه كان من المناسب للغاية أن يكون هناك حوار وطني بين القوى السياسية والدولة، إذ أن هذا الحوار، سيساعد القوى السياسية أن تتحرك إلى الأمام بشكل انسيابي ويسير، موضحًا في الوقت ذاته، أن الدولة المصرية تجاوزت مرحلة القلق من الخطر الداخلي المتربص بنا على مستوى الدهر وأصبحنا ننظر إلى المشكلات بعين الناقد الباحث عن الحلول.

الصناعات الثقيلة تحتاج إلى استقرار في أسعار الطاقة

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الصناعات الثقيلة تحتاج إلى استقرار في أسعار الطاقة، مشيدًا بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، إذ ذكر أنه لا بد من إعطاء ملف الدولار أهمية كبيرة لأنه عرض وليس مرضًا، بجانب لجان الاستثمار الخاص والتضخم والإصلاح المالي، موضحًا أن تلك المحاور تحتوي على عناوين عامة دون أن تتطرق إلى تخصيص عناوين خاصة.