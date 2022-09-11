بعد اختياره مقررا للجنة الصناعة بـ«الحوار الوطني».. دميتري: هدفنا تذليل العقبات

وجَّه المهندس بهاء دميتري، أمين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالقاهرة، الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطني، على اختياره مقرراً للجنة الصناعة، موجها الشكر أيضاً للحزب على ترشيحه للجنة الصناعة بالحوار الوطني.

دميتري: متحمس جداً لأن تكون مصر ضمن الـ20 دولة الأكثر قوة في الاقتصاد

وأكد دميتري، في بيان له اليوم، أنه متحمس جداً خلال الفترة المقبلة أن تكون مصر ضمن الـ20 دولة الأكثر قوة في الاقتصاد وتنضم إلى منظمة الـ G20، موضحا أن عدم وجود مصر في هذه القائمة يبخس حقها وتاريخها العريق لأن هناك دولا كثيرة بدأت بعد مصر بكثير ولكنها لها مكانة اقتصادية حالية.

الدولة المصرية تمتلك رجال صناعة على أعلى مستوى في جميع المجالات

وأشار أمين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالقاهرة ومقرر للجنة الصناعة، إلى أن الصناعة هي طريق التقدم وهي طريق الارتقاء بالاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الصناعة المصرية لها تاريخها العريق، كما أن الدولة المصرية تمتلك رجال صناعة على أعلى مستوى في جميع المجالات، كما أن هناك منتجات مصرية كثيرة جدا تصدر لجميع دول العالم.

وأوضح المهندس بهاء دميتري، أن اللجنة ستعمل على بذل جهد كبير لتذليل العقبات والمعوقات التي تواجه المصنعين والعمل على حلها، حيث إن هناك معوقات معروفة وموضوعة على مائدة المسؤولين، لكننا في هذه المرحلة من الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، سنضع حدا أمام هذه المعوقات.