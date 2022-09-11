رسالة هاني شنودة لـ ويجز في عيد ميلاده.. عمل يجمعهما قريبا

رحلة فنية طويلة للموسيقار الكبير هاني شنودة، عمل خلالها مع رموز الفن المصري والعربي، على رأسهم العندليب عبد الحليم حافظ، ومع ذلك التاريخ الكبير، كان تعليق «شنودة» على العمل مع مغني الراب ويجز مفاجأة كبيرة للجمهور.

رأي هاني شنودة في ويجز

في أحد اللقاءات التلفزيونية أعلن هاني شنودة، تعاون فني قريب يجمعه بمغني الراب ويجز، كما عبر عن حبه له، وأنه يتمنى تلحين أغانيه، ووصفه بـ«الزميل»، رغم الفارق الفني الكبير.

ومع احتفال ويجز بمناسبة عيد ميلاده الـ24، اليوم الأحد، كشف هاني شنودة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، آخر المستجدات بشأن العمل الفني الذي سيجمعهما، وأرسل كلمات خاصة لنجم الراب في يوم ميلاده.

كلمات خاصة من «شنودة» لـ ويجز في عيد ميلاده

تعاون هاني شنودة، مع ويجز، ما زال يدخل مرحلة الجد، بحسب ما ذكره الموسيقار الكبير، وأنهما حاليا في مرحلة التواصل لتحديد الأرض المشتركة لعمل فني يجمعهما، والبدء في التحضير وإجراء البروفات، والرأي فيه سيكون للجمهور الذي سيعلق على العمل المشترك سواء بالقبول أو الرفض.

كلمات خاصة من هاني شنودة، وجهها لـ ويجز بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده، قائلا: «كل سنة وأنت طيب، وإن شاء الله تعمل حاجات أحسن وأحسن، وتسعد بها الشعب المصري»، معبرًا عن سبب حبه لنجم الراب: «أي فنان له جمهور فهو فنان بما لا شك فيه، لأنك إذا غنيت في الصحراء وكنت بتغني كويس هتلاقي جمهور».

شنودة: الفرق بين العبقري والمجنون هو النجاح

ويجز فنان ناجح من وجهة نظر «شنودة»، إذ يمتلك جمهورا كبيرا: «أنا بحب أي حد ناجح.. النجاح شيء مهم جدا»، مستشهدًا بمقولة لأحد الفلاسفة الأمريكان: «الفرق بين العبقري والمجنون هو النجاح.. لو العمل نجح يبقى اللي عامله عبقري».

رد ويجز على إشادة هاني شنودة

وكان ويجز رد على إشادة الموسيقار الكبير هاني شنودة به، من خلال «ستوري» نشره عبر حسابه على إنستجرام، كتب فيه: «شرف كبير ليا اللي قاله الأستاذ الكبير هاني شنودة، وأتمنى يجمعنا عمل فني يليق بتاريخه اللي كله أعمال مؤثرة وموسيقى جميلة.. أستاذ وفنان راقي ومتواضع».