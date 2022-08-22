ويجز يحيي حفلاً غنائيًا في الأردن لأول مرة.. الملابس البيضاء شرط الدخول

يستعد مؤدي الراب ويجز لإحياء حفل غنائي في المملكة الأردنية الهاشمية، يوم الجمعة الموافق 2 سبتمبر المقبل، وذلك لأول مرة.

ونشر ويجز بوستر الحفل على صفحته الشخصية بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقًا عليه: «استنوني لأول مرة في الأردن في تاريخ ٢/٩ في بشارات golf club».

أسعار وشروط حفل ويجز بالأردن

وطرحت الشركة المنظمة لحفل ويجز في الأردن أسعار التذاكر، التي جاءت كالآتي، الفئة الأولى بـ60 دينارًا، والفئة الثانية بـ40 دينارًا، بينما جاءت شروط الحفل، بأن يرتدي جميع الحضور قمصانًا بيضاء.

وحقق ويجز نجاحًا مؤخرًا، من خلال إحياء حفله الأخيرة في مدينة العملين الجديدة، والذي لاقى حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

ونشر ويجز بعد الحفل مجموعة من الصور على صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقًا: «ف حضرة الطاقة العلمين عملتها مرتين».