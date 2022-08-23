ويجز يعلق على اشتراط ارتداء ملابس بيضاء بحفله في الأردن: «محدش له الحق يقولك تلبس إيه»

سخر مطرب الراب ويجز من اشتراط الجهة المنتجة لحفله على ارتداء الجمهور للملابس البيضاء في حفله الغنائي المقرر إقامته، يوم الجمعة الموافق 2 سبتمبر المقبل، وذلك لأول مرة في الأردن.

ويجز للجمهور: البسوا اللي أنتوا عايزينه

وظهر ويجز عبر خاصية «الاستوري»، على حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلا: «بخصوص حفل الأردن في كذا واحد طلع قال إن كل اللي في الحفل يلبس أبيض، ولكن أنا بقولكم عادي، ممكن تلبس أحمر أو أي لون ميتعبش العين زي اللون الفسفوري، وأكيد مفيش حد يعني بيلبس فسفوري».

وأضاف ويجز: «غير إني في ناس كتير مش مصدقة إني هكون في عمان، أحب أقوله إني هبقى في عمان آه وهعمل حفلة، وياريت كل واحد ييجي لابس حاجة تعبر عن شخصيته محدش له الحق يقولك تلبس إيه».

ويجز يروج لحفلته بالأردن

وكان روج ويجز لحفلته الأردن، عن طريق نشره لبوستر الحفل على صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقا عليها: «استنوني لأول مرة في الأردن في تاريخ 2/9 في بشارات golf club بالتعاون مع the setup و mania production».

الشركة المنظمة لحفلة ويجز تعلن شرط ارتداء ملابس بيضاء

وكانت الشركة المنظمة أعلنت عن أسعار حفل ويجز، وجاءت كالتالي، الفئة الأولى بـ60 دينارًا، والفئة الثانية بـ40 دينارًا، بينما جاءت شروط الحفل، بأن يرتدي جميع الحضور قمصانًا بيضاء.