برومو فيلم «فضل ونعمة» لـ ماجد الكدواني (فيديو)

طرح المخرج رامي إمام، البرومو الدعائي الأول لفيلم «فضل ونعمة»، لماجد الكدواني وهند صبري.

ونشر عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، مقطع فيديو، وعلق: «قريبا فضل ونعمة ماجد الكدواني وهند صبري».

فيلم «فضل ونعمة»

تدور أحداث فيلم فضل ونعمة في إطار كوميدي حول صاحب مطعم يحمل اسم «فضل»، وزوجته تدعى «نعمة»، وتتخلل الأحداث مواقف كوميديا.

فيلم «فضل ونعمة»، بطولة هند صبري وماجد الكدواني، محمود حافظ ومحمد ممدوح وياسمينا العبد، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

هند صبري تروج لفيلم «فضل ونعمة»

روجت أمس، الفنانة هند صبري عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام للفيلم، إذ نشرت البوستر الدعائي له والذي يحمل صورتها بصحبة ماجد الكدواني وعلقت: «قريبا فضل ونعمة ماجد الكدواني وهند صبري».