هند صبري: شخصيتي في «كيرة والجن» بداية الحركة النسوية في مصر

قالت الفنانة هند صبري، إنها تحب شخصية «دولت فهمي» البطولية والفدائية التي جسدتها في فيلم «كيرة والجن» بالرغم من كونها حقيقية لكنها رمزية لبداية الحركة النسوية في مصر قبل انتشارها في جميع أنحاء الوطن العربي.

«دولت» نشأت في بيئة صعبة

وأضافت هند صبري، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، على قناة ON، أن دولت فهمي كانت ليس لها مرجعية في وقت تحضير الكاتب أحمد مراد والمخرج مروان حامد للشخصية.

تابعت: «هي في فيلم كيرة والجن، نشأت في بيئة صعبة لا تجعلها ولا تجهزها لتكون دولت فهمي فمن المفترض أن تكون زي بنات خالتها في بيئة محافظة تروح الإعدادية كحد أقصى ولا تُكمل تعليمها ولا تذهب للعاصمة لكن هي فعلت كل شيء ليس ذلك فقط بل حملت السلاح وقاومت الإنجليز وقامت بما تؤمن به ودفعت الثمن».

أوضحت هند صبري، لهذه الأسباب سببت دولت فهمي كشخصية انبهاراً كبيراً خاصة في ظل عدم توافر كتب مرجعية تناولت الشخصية البطولية بإسهاب، سوى كتاب واحد للكاتب مصطفى أمين، منحه له المخرج مروان حامد.

هند: أحب البنات الصغيرة تعرف «سيزا نبراوي»

وتابعت: «حاولت توسعة الشخصية وإبراز ملامحها بشكل كبير عشان عندي بنتين مايعرفوهاش وهي جدتهم وبطلة من أبطال مصر، وأحب إن البنات الصغيرين يعرفوا الستات دول زي سيزا نبراوي وغيرها».

واختتمت قائلة: «عاوزة أعرف بناتي والجيل الصغير إن كان فيه بنات قبلهم مهدوا الطريق ليهم عشان يبقوا في الوضع الحالي اللي وصلوا إليه كرائدات حقيقيات».