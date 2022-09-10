هند صبري تطرح البوستر الدعائي لفيلم فضل ونعمة

نشرت الفنانة هند صبري عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، البوستر الرسمي لفيلم فضل ونعمة، الذي يشاركها فيه البطولة ماجد الكدواني.

وظهر الثنائي هند صبري وماجد الكدواني خلال البوستر الدعائي بشكل كوميدي، وارتدى الثنائي بيجامات.

فيلم فضل ونعمة

فيلم فضل ونعمة، بطولة هند صبري وماجد الكدواني، محمود حافظ ومحمد ممدوح وياسمينا العبد، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي حول صاحب مطعم يحمل اسم فضل، وزوجته تدعى نعمة، وتتخل الأحداث مواقف كوميديا.

كيرة والجن

وشاركت مؤخرا هند صبري في فيلم «كيرة والجن»، الذي حقق نجاحا كبيرا وإشادات الجمهور والنقاد كما حقق الفيلم ايرادات عاليه.

ويضم الفيلم عددا كبيرا من النجوم؛ من بينهم أحمد عز، كريم عبدالعزيز، هند صبري، أحمد مالك، سيد رجب، على قاسم، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، وتامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب، وهو من سيناريو أحمد مراد وإخراج مروان حامد.