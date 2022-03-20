قصة ولادة طفل يمني بعين واحدة.. الحالة السادسة في 500 عام «صور»

سجلت خلال الأيام الماضية، حالة ولادة طفل يمني بعين واحدة، كحالة نادرة في العالم قليلا ما تتكرر، إذ تشير بعض المواقع اليمنية إلى أنها الحالة السادسة فقط خلال 500 عام تقريبا، وبحسب تصريحات إعلاميين يمنيين، فإن الطفل كانت حالته الصحية مستقرة، لكن فجأة تدهورت وجرت محاولات إنعاش له، لكنه فارق الحياة بعد سبع ساعات تقريبا من ولادته.

ولادة طفل يمني بعين واحدة في محافظة البيضاء

قصة ولادة طفل يمني بعين واحدة، كشف عنها الإعلامي اليمني كريم زراعي، عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، وقال إن طفل ولد بعين واحدة في مستشفى مدينة رداع، الواقعة في نطاق محافظة البيضاء وسط اليمن.

وأوضح أن الطفل صاحب الحالة النادرة كان لديه تجويف عيني واحد، وعصب بصري واحد، كما نشر الإعلامي اليمني صورة للطفل، وقال إنها الحالة السادسة لولادة ذوي العين الواحدة منذ 5 قرون، بحسب ما نقلت قناة العربية.

حالات نادرة لولادة ذوي العين الواحدة

وقال الإعلامي اليمني كريم زراعي، إن أول حالة لولادة ذوي العين الواحدة كانت عام 1665 م، وتأتي حالة الطفل اليمني كسادس حالة في العالم خلال الخمسة قرون الماضية.

لكن الإعلامي اليمني عادة مرة ثانية وكتب أن الطفل اليمني الذي ولد بعين واحدة توفي بعد سبع ساعات من ولادته رغم أن حالته كانت مستقرة بعد نقله إلى الحضانة، وأنه جرت محاولات إنعاش له، لكنها باءت بالفشل وتوفي الطفل.

وانتقد كريم زراعي، بعض المواقع والصفحات على «فيس بوك» التي شككت في راويته عن ولادة طفل يمني بعين واحدة، وفي سبيل ذلك قال إن لديه فيديو من أحد الأطباء بمستشفى الهلال في محافظة البيضاء خلال محاولات إنعاش الطفل، وأنه على استعداد لتقديمه لمن يريد ذلك.