«كنا.. وأصبحنا».. من الفوضى والانهيار إلى جمهورية جديدة

«رُدوا بالحقائق على كل إساءة لمشروعات الدولة».. رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي للإعلام المصري، قبل أيام، الرسالة الرئاسية حمّلت الإعلام مهمة وطنية للرد على المشككين بالواقع الذى يتم على أرض مصر، والحقائق الملموسة والتصدى لحملات التشكيك المغرضة للطعن فى قدرات الدولة.

المصارحة والنصيحة بكل أمانة للمصريين

لم تتوقف رسالة الرئيس عند الإعلام وحده بل دعا المصريين لعدم تصديق تلك الترهات، قائلاً: «إوعوا تسمعوا كلام حد يسىء لكم»، مؤكداً أن رسالته هى المصارحة والنصيحة بكل أمانة للمصريين. وبحسب تقارير رسمية لمجلس الوزراء، زاد حجم الشائعات من الجهات المعادية للدولة بصورة غير مسبوقة.

مشروعات قومية وتنمية غيّرت وجه مصر

«كنا.. وأصبحنا»، كلمات تلخص حال مصر طوال السنوات العشر الأخيرة، مشروعات قومية عملاقة وتنمية على جميع الأوجه، وسياسات إصلاحية بالقطاعات المختلفة يتم تنفيذها ضمن خطة استراتيجية كبرى عملت عليها الدولة، بعد تولى الرئيس السيسى المسئولية فى فترة عصيبة عاشتها مصر، بدءاً بأحداث 25 يناير 2011 وحتى ثورة الشعب على جماعة الإرهاب فى 30 يونيو 2013.

كشف الحقائق بالأدلة والوقائع

«الوطن» هنا تواصل حملتها «كنا فين.. وبقينا فين» التى أطلقتها فى 22 أغسطس الماضى، عبر منصاتها كافة «الجريدة، والموقع الإلكترونى، وصفحات التواصل الاجتماعى»، والتى ارتكزت على النشر اليومى، لتصميمات بالصور والفيديو لكشف الفارق بين الوضعين السابق والحالى وتؤكد «الوطن» أنها ستكثف حملتها لكشف الحقائق على الأرض، مع الحرص على استدامتها، بما يعكس السياسة التحريرية القائمة على دعم الدولة الوطنية ومشروعات التنمية على امتداد الوطن.

تغيّر وجه الحياة على أرض مصر

منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مقاليد حكم البلاد ركز جهوده على المشروعات التنموية والخدمية فى مختلف القطاعات، وفى القلب منها مشروعات «البنية التحتية»، تمهيداً للانطلاقة الاقتصادية كى تصبح مصر ضمن أكبر 30 اقتصاداً فى العالم بحلول عام 2030، وهى المشروعات التى رصدها مجلس الوزراء، فى تقريره، الذى حمل عنوان: «إنجازاتنا مفتاح الحياة للمستقبل.. مسيرة الإنجازات فى سبع سنوات من 30 يونيو 2014 حتى 30 يونيو 2021»، والتى جاءت أبرز ملامحها كالآتى:

رؤية لـ«مستقبل مصر»

6.2 تريليون جنيه.. إجمالى قيمة المشروعات المنفذة خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2021.

1.52 تريليون جنيه.. إجمالى قيمة المشروعات المنفذة من الهيئة الهندسية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لجميع مؤسسات الدولة.

576 مليار جنيه.. إجمالى قيمة «الدعم السلعى» الذى قدمته الدولة لمواطنيها فى أول 7 سنوات من حكم الرئيس.

2014-2013

456.8 مليار جنيه.. إجمالى الإيرادات العامة للدولة

2021-2020

1.1 تريليون جنيه.. الإيرادات العامة للدولة

2014-2013

701 مليار جنيه.. إجمالى المصروفات العامة للدولة

2021-2020

1.6 تريليون جنيه.. إجمالى المصروفات العامة للدولة

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