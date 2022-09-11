حلمي بكر لـ«الوطن»: الحر والزحمة سبب إصابتي بإغماء في نقابة الموسيقيين

كشف الموسيقار حلمي بكر عن تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لإغماء، صباح اليوم، أثناء وجوده في نقابة المهن الموسيقية.

وقال بكر، في تصريحات لـ«الوطن»: «الحمد لله أنا بخير وصحتي جيدة، ولكن ما حدث لي صباحا للأسف كان بسبب الحر والزحام والحمد لله الأمور تمام».

وأضاف حلمي بكر قائلا: «إن شاء الله مصطفى كامل هو من سينال مقعد نقيب المهن الموسيقية».

أزمة حلمي بكر الصحية

وتعرض الموسيقار حلمي بكر، لأزمة صحية مفاجئة أثناء تواجده في نقابة المهن الموسيقية، ما دفع عددا من المحيطين إلى تقديم الإسعافات الأولية له، وتم اصطحابه إلى طبيب للاطمئنان على تطورات حالته الصحية.

ترشح مصطفى كامل لمقعد نقيب الموسيقيين

يذكر أن الفنان مصطفى كامل، تقدم صباح اليوم بأوراق ترشحه على منصب نقيب الموسيقيين، في اليوم الأول لفتح باب الترشيح، في مقر نقابة المهن الموسيقية، والمقرر استمراره حتى 14 سبتمبر الجاري.

استقالة هاني شاكر

وتقدم الفنان الكبير هاني شاكر، في نهاية يونيو الماضي باستقالته من منصب نقيب الموسيقيين، وأرسل الاستقالة رسميًا لاتحاد النقابات الفنية في الأول من شهر يوليو الماضي.