حلمي بكر يتعرض لأزمة صحية مفاجئة في محيط نقابة الموسيقيين

تعرض الموسيقار حلمي بكر، لأزمة صحية مفاجئة في محيط مقر نقابة المهن الموسيقية، منذ قليل، ما دفع عدد من المحيطين إلى تقديم الإسعافات الأولية له، قبل أن يستفيق من إغماءة، ويصطحبه مرافقوه إلى أحد الأطباء للاطمئنان على تطورات حالته الصحية.

كان حلمي بكر حضر إلى مقر نقابة المهن الموسيقية، بصحبة المطرب مصطفى كامل، للإعلان دعمه، أثناء تقديم كامل أوراق ترشحه لمنصب نقيب الموسيقيين، خلفًا للمطرب هاني شاكر، الذي تقدم ياستقالته في شهر يونيو الماضي.