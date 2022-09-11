عبد المنعم سعيد: الدولة حققت نجاحات وانطلاقات في كل المجالات

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن مصر بدأت تجربة الحداثة مع محمد علي، لكن مرجعية الحداثة الرئيسية حدثت في عهد الخديوي إسماعيل، عندما أراد أن تكون القاهرة جزءً من أوروبا، موضحًا أن مصر جزء من الدول الناشئة، وهذا اللفظ أطلق على النمور الأسيوية، التي نفذت عملية تنمية كاسحة، بمعدلات نمو مستمرة ومرتفعة، وهذا الأمر أدى لخروج أكثر من مليار نسمة من دائرة الفقر، خلال حواره في برنامج «المشهد»، على شاشة «TeN».

معدل الفقر انخفض في الصين لـ10% فقط

تابع «سعيد»، أن معدل الفقر انخفض في الصين لـ10% فقط، وهذه النسبة تمثل 140 مليون نسمة، كما أن التجربة التنموية المصرية لم تكن مستمرة، وهذا ما يعيب التجربة التنموية المصرية، «كل ما يكون المشروع مكلف، يحدث تراجع في التجربة المصرية»، بينما النمور الأسيوية كانت ذات سياسية خارجية متحفظة لسنوات طويلة، وهذا الأمر واضح في سياسة الصين الخارجية على مدى عقود طويلة، مشيرا إلى أن هذه الدول قامت باتخاذ مرحلة من الكمون الاستراتيجية لكي تحقق التنمية.

هناك عملية بناء شاملة في مجال التكنولوجيا

أوضح المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، أن النمور الأسيوية قامت بهذا الأمر لأن الانجرار في أي شيء مكلف قد يؤدي إلى إعاقة أي عملية تنموية، موضحًا أن مصر نجحت في إعادة بناء القوات المسلحة بطريقة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، ليس هذا فقط ، بل هناك عملية بناء شاملة في مجال التكنولوجيا، و الوضع تغير مؤخرا ومصر استطاعت تحقيق معدل نمو إيجابي على مستوى كل القطاعات خلال الثماني سنوات الماضية، فمصر استطاعت تحقيق انطلاقة.

مشروع حياة كريمة يساهم في خلق ريف مصري جديد

وتابع الدكتور عبد المنعم سعيد: «تمكنا من اختراق الصحراء الغربية والشرقية وسيناء، كان هناك محدودية شديدة في المشروعات في العهود السابقة، ولكن الوضع حاليا تغير ولم تعد الرمال رمالا، والتطور في كل جزء في مصر»، مشيدا بمشروع حياة كريمة الذي اطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري، والذي يساهم في خلق ريف مصري جديد.