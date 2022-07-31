عبد المنعم سعيد: قوة وسيطرة أمريكا على العالم تراجعت خلال العقد الأخير

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو بمجلس الشيوخ، إن الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت قوتها وسيطرتها على العالم خلال العقد الأخير، وبدأنا نشهد عولمة معاكسة، وهي التي تقوم بها الصين على وجه التحديد بشكل كفء، ولهذا نعتبر أن العالم يشهد مرحلة مفصلية، موضحًا أن البعض رأى أنه يمكن تجاوز حدود الجغرافيا نتيجة العولمة.

الحرب تكون نتيجة الشعور باختلال في توازن القوى

أضاف «سعيد»، خلال استضافته في برنامج «المشهد»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، والإعلامي نشأت الديهي، ويُعرض على شاشة «TeN»، أن الحرب تكون نتيجة الشعور باختلال في توازن القوى، لهذا دخلت روسيا الحرب، لشعورها أن سقف مطالب أوكرانيا ارتفع، كما أن الحرب الروسية الأوكرانية ظهرت في صورة غير متوقعة حتى بالنسبة للروس.

مصر ستكون جزء مهم من الإقليمية الجديدة بالشرق الأوسط

وعلل المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، على ذلك بتمكن القوات الأوكرانية من صد الهجمات الروسية، فنشهد حاليا هجمة مضادة أوكرانية، معتبرا أن العالم واجه الظروف العالمية بما يسمى بالإقليمية الجديدة، والتي بدأت في الظهور بالشرق الأوسط أيضا، مؤكدًا أن مصر ستكون جزء مهم من الإقليمية الجديدة بالشرق الأوسط، ومصر تحتاج إلى إصلاحات داخلية عاجلة لتكون جاهزة للتطورات الجديدة.

وأوضح عبد المنعم سعيد، أن هناك استراتيجيات تتبعها الدول في مثل هذه الظروف التي يشهدها العالم، ومنها أن تعمل كل الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي لديها، وهو أمر صعب، كما هناك سيناريو آخر يعتمد على أن تعمل كل دولة على تحقيق إصلاح داخلي لديها يمكنها من المواجهة.