عبد المنعم سعيد: الخطوات التحضيرية للحوار الوطني مرضية ومبشرة

قال المفكر السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني يسير في خطى سليمة ومُرضية، إضافة إلى أن الخطوات التحضيرية للحوار، تسير بشكل دقيق، واختيارات مقررين اللجان جاءت موفقة بشكل كبير، ما يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من تدشينه في المقام الأول، التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.

عبد المنعم سعيد: الحوار الوطني يضم محاور مهمه

أوضح عبد المنعم في تصريحات لـ«الوطن»، أن خطوات الحوار الوطني مبشرة، فضلا عن أن تقسيم القضايا التي تؤثر على المجتمع بشكل واضح، في هيئة محاور ولجان مؤشر جيد، مضيفا: «تقسيم العمل وتنظيمه يؤدي إلى العديد من النتائج الإيجابية، وهو ما يجر الآن على طاولة الحوار، والمحاور تضم القضايا التي تؤدي إلى إعادة بناء المجتمع وسد الفجوات، فضلا عن أن الحوار يعمل على زيادة إمكانية مصر في السياحة والاستيراد والعملة الصعبة وغيرها».

وأشار المفكر السياسي، إلى أن الحوار الوطني التفت للقضايا الكبرى في المجتمع، ومن القضايا التي تحتاج إلى تسليط الضوء عليها، السياسة الخارجية والأمن القومي، إذ قال: «أتمنى أن يتم تسليط الضوء والالتفات بشكل أكبر إلى السياسة الخارجية المصرية، والأمن القومي، من خلال الحوار الوطني».

بناء الجمهورية الجديدة

وأوضح «سعيد»، أن بناء الجمهورية الجديدة يجر من خلال العمل على تحقيق رؤية مصر 2030، وتغذية المجتمع المصري بالأفكار والمبادرات المختلفة، كما لفت إلى أن الحوار الوطني، احتوى فئات المجتمع المختلفة، وذلك لأنه يضم عدد من المؤسسات المتنوعة.

وانطلق الحوار الوطني بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حفل إفطار الأسرة المصرية إبريل الماضي، إذ جرى دعوة القوى السياسية والأحزاب، من أجل رسم الطريق نحو الجمهورية الجديدة التنويرية، القائمة على التنمية والاحترام والفكر والوعي.