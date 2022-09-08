محافظ كفر الشيخ: توريد 54 طن أرز شعير إلى 21 موقعا

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن توريد 54 طن أرز شعيرو420 كيلو، لمواقع توريد الأرز بمراكز ومدن المحافظة، لتسويقها من خلال البنك الزراعي المصري، وشركة مضارب كفر الشيخ، موجهاً عماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بمتابعة أعمال توريد الأرز، وتشجيع المزارعين على التوريد.

21 موقعا لاستلام الأرز

وأكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، في بيان، أن هناك 21 موقعا لاستلام الأرز، بمراكز ومدن المحافظة، منوهاً أن المنزرع من الأرز هذا العام 244 ألف فدان والمتوقع توريد 244 ألف طن، عن كل فدان طن، مشيراً إلى أن محافظ كفر الشيخ وجّه بمتابعة أعمال توريد الأرز وتقديم كافة التسهيلات للمزارعين لتوريد الأرز.

وأوضح «حبيب»، إنه سبق وتم معاينة مواقع التوريد، والانتهاء من الترتيبات اللازمة للتخزين، وجرى التنسيق مع كافة الجهات المسوقة، وهي شركة مضارب الأرز والبنك الزراعي المصري والشركة المصرية للصوامع، كما تم تجهيز محاضر الفرز المطلوبة وعمل السجلات اللازمة، لافتاً أنه تم تشكيل اللجان بكل المواقع، وتتكون اللجنة من 5 أعضاء، رئيس اللجنة، ومفتشي تموين، وعضو من هيئة سلامة الغذاء، وعضو من مديرية الزراعة، وأمين العهدة للجهة المسوقة، وعضو للموازين.

عقوبات على المزارعين في حالة عدم توريد الأرز

وأضاف «حبيب»، أنه سيتم تطبيق العقوبات على المزارعين في حالة عدم توريد الأرز ومنها عدم صرف الأسمدة لمدة عام، ومنعه من زراعة الأرز في العام التالي، وتحرير محضر وتوقيع غرامة تصل لـ10 آلاف جنيه عن كل طن لم يتم توريده.