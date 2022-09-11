الحديدي: العالم يعيش تحت وطأة موجة تضخم عاتية بسبب الأزمة الأوكرانية

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنه بحلول اليوم يكون قد مر نحو 200 يوم على الحرب الروسية – الأوكرانية، التي اعتقد المحللون في بادئ الأمر، أن تكون عملية عسكرية خاطفة، لكنها استمرت لـ 6 شهور، وما زالت مستمرة، موضحة أن التوقعات تشير وتؤكد أن الحرب مستمرة، وربما تكون في صورة حرب استنزاف وقد تمتد لعام آخر، رغم أن العالم يعيش تحت وطأة موجة تضخم عاتية، وذلك خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض على شاشة «أون».

توقعات بشتاء قارس وصعب للغاية على القارة العجوز

وأضافت «الحديدي»، أنه بالرغم من مرور 200 يوم على الأزمة الروسية الأوكرانية، إلا أنه لا يوجد طرف منتصر على الأرض، مع وجود آلاف القتلى من الجانبين من المدنيين والعسكريين، الأمر الذي تسبب في أن يدخل العالم في أزمة عالمية اقتصادية كبرى، وهناك دول تعثرت كما في قارة آسيا، بينما تطل أزمة طاقة على أوروبا، إذ أن هناك توقعات بشتاء قارس وصعب للغاية على القارة العجوز، وقد دفعت هذه الموجة البنوك المركزية حول العالم لرفع أسعار الفائدة، لمجابهة التضخم العاتي.

كل دول العالم تأثرت نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية

وأوضحت الإعلامية، أن كل دول العالم تأثرت نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، وبالأخص الدول النامية، كما أن الدولة المصرية تأثرت كثيرًا من هذه الحرب، عبر ارتفاع الأسعار، ونسبة التضخم، إذ أن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة لمواجهة الركود الذي عم على العالم أجمع.