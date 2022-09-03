لميس الحديدي: نظرة التصنيفات الدولية لاقتصادنا مستقرة رغم الأزمات العالمية

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنّ العالم في عين العاصفة؛ في إشارة إلى اضطراب الحالة الاقتصادية، مع تفاقم الأزمة الروسية الأوكرانية، وتصاعد وتيرة خفض ضخ الطاقة من روسيا، وتوقعات شتاء صعب جدا على أوروبا والدول جميعا.

كل الدول تعد العدة لمواجهة الظروف الصعبة في الشتاء

وأضافت الحديدي، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج كلمة أخيرة، على قناة ON: «كل الدول تعد العدة لمواجهة الظروف الصعبة في الشتاء الذي يكون صعبا جدا على أوروبا، والأوروبيون يخافون من أن تكون أجهزة التدفئة في منازلهم بلا حرارة مع احتمالات لتوقف المصانع»، متابعة أن منطقة اليورو سجلت أعلى تضخم في أوروبا بنسبة 9.1%، وهو الأعلى منذ عقود، ويعاني البريطانيون من أعلى أسعار في الغذاء منذ عام 2005.

أداء اقتصادي مذهل للدولة المصرية رغم الأزمة

وأكدت أن مصر جزء من العالم، كما أنها دولة مستوردة لأكثر من 50% من غذائها ومستلزمات إنتاجها، وبالتالي يجب أن تتأثر بهذه الأزمة، لافتة إلى أن معدل النمو المصري إيجابي، إذ أنه الأعلى في الدول النامية بواقع 6.6%، ومعدل البطالة هو الأقل من 30 سنة بواقع 7.2%، مشيرة إلى أن معظم التصنيفات الدولية تحافظ على نظرة مستقرة للاقتصاد المصري رغم العواصف التي هبت علينا.

وأوضحت الحديدي، أن المخزون الاستراتيجي من السلع في مصر يقدر بنحو 4.6 شهر، مع تحسن في عائد الصادرات بواقع 47 مليار دولار، و31.9 مليار دولار لتحويلات المصريين في الخارج، كما أن دخل قناة السويس في أفضل أحواله بواقع 7 مليارات دولار.