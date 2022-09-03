مدينة دمياط للأثاث.. مشروع قومي لتطوير الصناعة وفتح أبواب التصدير

مدينة دمياط للأثاث، مشروع قومي نفذته الدولة للنهوض بصناعة الأثاث التي تعد عصب الاقتصاد بمحافظة دمياط، وذلك بهدف كسر حالة الركود وتطوير الصناعة من خلال إنشاء أكاديمية لتدريب الصناع على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الأثاث من تصميم وتصنيع وتشطيب.

وخصص مجلس الوزراء 331 فدانًا لإنشاء مدينة الأثاث بمنطقة شطا، تدعم صناع وحرفيي الأثاث في دمياط وتنمي آليات ووسائل التسويق خارجيًا وداخليًا، وتزيد من مساهمة صناعة الأثاث في الناتج القومي، وترفع حجم صادرات الأثاث إلى الخارج، حسب ما جاء في أهداف المشروع القومي.

مدينة متكاملة ومتخصصة

يقول رضا شعيب صاحب مصنع أثاث بالمشروع، إن شركة مدينة دمياط للأثاث بمثابة مدينة متكاملة ومتخصصة في صناعة الأثاث، وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات؛ مغذية ومكملة لها، وتشمل المدينة خدمات إدارية ومستشفى ومركزا تكنولوجيا، وخدمات مكملة أخرى.

وأضاف «شعيب»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العاملين بمشروع مدينة دمياط للأثاث نجحوا في إثبات قدرتهم من خلال التعاقد مباشرة مع أجهزة الدولة ممثلة في المنطقة الشمالية لفرش الوحدات السكنية بمشروع بشائر الخير، وكذلك فرش الوحدات السكنية للخبراء الروس بمنطقة الضبعة.

شعبة الأثاث: دمياط كانت بحاجة لتحريك المياه الراكدة

من جانبه قال سلامة الجحر، رئيس شعبة الأثاث بالغرفة التجارية بدمياط، أن الشعبة قدمت دراسة تهدف لزيادة فاعلية مدينة الأثاث وإعادة توطين قطاع صناعة الأثاث بمسقط رأسه دمياط.

وأكد «الجحر»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مدينة دمياط للأثاث مشروع ضخم ويعتبر نقلة لصناعة الأثاث الدمياطي، ودمياط كانت بحاجة له لتحريك المياه الراكدة ومساعدة تلك المهنة والعاملين بها في التحول من الحرفة للصناعة، لكن هناك مقترحات تزيد من قوة وفاعلية المدينة للنهوض بصناعة الأثاث.

وشدد «الجحر»، على تحقيق الأهداف التى أرادتها القيادة السياسية كباعث للتنمية لمحافظة دمياط ككل، فهي محافظة صناعية كبرى وتحتاج لهذا المشروع لاستكمال بنيتها التحتية كي تنمو بقطاعها الرئيسي وهو الأثاث، من خلال استكمال مجموعة عناصر أساسية منها إنشاء «مركز تجاري ومجموعة من الخدمات – إنشاء شركة عالمية لصناعة الأثاث – إنشاء منطقة الصناعات المغذية – إنشاء أكاديمية لتعليم وتدريب شباب بفكر جديد ومستنيرللعمل في تلك الصناعة».