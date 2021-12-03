صناع مدينة دمياط للأثاث يبدأون فرش 700 وحدة سكنية بالضبعة

يواصل صناع الأثاث العاملين بمدينة دمياط للأثاث فرش الوحدات السكنية الخاصة بسكن الخبراء الروس العاملين بمشروع محطة الضبعة النووية والذي يعد أحد المشروعات القومية المهمة والتي تم توقيع بروتوكول مع مدينة دمياط للأثاث من أجل فرشها بالأثاث الدمياطي.

فرش 700 وحدة سكنية مشروع محطة الضبعة

وقال رضا شعيب رئيس الجمعية التعاونية الإنتاجية لصناع مدينة الأثاث وأحد كبار صناع مدينة دمياط للأثاث في بيان، إن صناع مدينة دمياط للأثاث سينتهون من فرش 700 وحدة سكنية بمشروع قومى عملاق وهو الوحدات السكنية بمشروع محطة الضبعة في خلال أيام.

يشارك 300 عامل وبتكلفة 28 مليون جنيه

وأضاف «شعيب» أنه بالرغم من ارتفاع أسعار المواد الخام الذي طرأ بعد التعاقد فأن أصحاب الورش الستة وبمشاركة 300 عامل وبتكلفة 28 مليون جنيه استطاع صناع المدينة الاقتراب من إنهاء المشروع علي الوجه الأكمل وذلك تحت إشراف الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و التي اجتمعت بالصناع ووجهت بضرورة تنفيذ المشروع رغم كل الصعوبات.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة مدينة دمياط للأثاث متمثلة في الرئيس التنفيذي هي من سعت لهذا التعاقد منذ البداية ويعبر تنفيذ المشروع عن قدره صناع دمياط علي تنفيذ كافة المشروعات.

ويعد مشروع الضبعة أحد أهم المشروعات الكبرى لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية، والتي تجمع بين أحدث التقنيات العالمية وأعلى درجات الأمان، ويضم المشروع 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بمفاعلات من الجيل الثالث المطور «GEN+3»، والتي تعد أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا النووية الحديثة