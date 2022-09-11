غياب نجوم الفن عن عزاء المخرج طارق هاشم

انتهى منذ قليل، عزاء المخرج الراحل طارق هاشم، الذي أقامته نقابة المهن السينمائية في مسجد الحامدية الشاذلية.

العزاء جاء وسط غياب تام لنجوم الفن، فلم يحضر سوى المخرج عمر عبد العزيز، ومدير التصوير محسن أحمد، لتقديم واجب العزاء.

«المهن السينمائية» تنعى طارق هاشم

يذكر أن نقابة المهن السينمائية، نعت في وقت سابق، المخرج الراحل طارق هاشم من خلال بيان رسمي، قالت فيه: «نحن بكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان».

وكان المخرج عمر عبد العزيز، أعلن على صفحة التواصل الاجتماعى فيس بوك، وفاة طارق هاشم، قائلا: «المخرج والصديق والزميل طارق هاشم في ذمة الله».

أعمال طارق هاشم

يذكر أن المخرج طارق هاشم شارك في عدد من الأعمال الفنية من بينها «المحفظة معايا»، الذي شارك فيه بجانب عادل إمام ونورا وسمير صبري.

كما شارك في مسلسل ألوان من الحب، وكذلك فيلم الشياطين في إجازة الذي عرض في سبعينيات القرن الماضي.