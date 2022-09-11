«الجمارك»: لا وجود لمسمى الدولار الجمركي.. والدولة سهلت الإفراجات

قال محمد إبراهيم، مدير عام البحوث الفنية بمصلحة الجمارك، إن الشائعة المتداولة حاليا، التي تخص ارتفاع الدولار الجمركي خاطئة تماما، إذ أنه لا يوجد ما يسمى بالدولار الجمركي، حيث يتم بيع الدولار بسعره المعلن من البنك المركزي، وهو ما أكده الدكتور محمد معيط، وزير المالية، من قبل، مرارا وتكرارا.

إبراهيم: الدولة المصرية لا تتعامل بوجهين

أضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «CBC»، أن الدولة المصرية لا تتعامل بوجهين، لكنها تتعامل بوجه واحد، وواضح، حول الأسعار المعلنة للعملات بالبنك المركزي، كما قد تتغير الأسعار بتغير السعر المعلن من «المركزي»، لكن لا يوجد أكثر من سعر.

الأزمة المالية تأثر بها العالم أجمع

وأوضح أن كل التوجيهات الرئاسية التي اتخذتها مصلحة الجمارك، تقضي بالتيسير التام على كل المتعاملين مع المصلحة، والإسراع في الإفراج عن الشحنات الموجودة بالمواني، خاصة أن الأزمة المالية التي تأثر بها العالم أجمع، ليست مصر بعيدة عنها كونها جزء من العالم.

وأكد أن الأولوية الأساسية بكل الأحوال، توفير الاحتياجات للسلع الاستراتيجية، وهو الهدف الأساسي من الإفراجات الجمركية بالسلع، بالإضافة إلى الأدوية والسلع الغذائية، وكل ما هو مرتبط بالاحتياجات الأساسية للمجتمع، «هناك الكثير من القرارات التي تتخذ يوميا وعلى مدار الساعة، بشأنها تيسير كل ما هو مرتبط بالمتعاملين والبضائع الموجودة بالمواني».