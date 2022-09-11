أنغام تحتفل مع الجمهور السعودي بالعيد الوطني للمملكة: وحشتوني

أعلنت الفنانة أنغام، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، استعدادها لإحياء حفل غنائي ضخم في السعودية، 24 سبتمبر الحالي، احتفالا مع جمهورها السعودي بالعيد الوطني.

ونشرت أنغام بوستر الحفل وعلقت عليه قائلة: «يسعدني نحتفل مع بعض بعيدكم العيد الوطني للمملكة العربية السعودية، وحشتوني».

أغنية «عارفة قيمتي»

وطرحت مؤخرا أنغام أغنيتها الجديدة «عارفة قيمتي» ونالت إشادات النقاد والجمهور، وحققت أعلى نسب مشاهدة على «يوتيوب» وتعاونت فيها مع الشاعر أمير طعيمة، ومن ألحان عمرو مصطفى وتوزيع تميم وميكس وماستر أمير محروس.

وتقول كلمات الأغنية: «بنخطف وقت من الدنيا ونتسابق مع الأيام.. وعمرنا كام.. عشان نقبل ثواني في عمرنا يضيعوا».