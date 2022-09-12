حياة كريمة: تعميم أنشطة التوكاتسو وتطوير 100 مدرسة بالتعاون مع «الجايكا اليابانية»

عقدت مؤسسة حياة كريمة، اليوم، اجتماعا مع أعضاء هيئة الجايكا اليابانية وذلك لتنسيق تطوير مائة مدرسة في قرى المبادرة، وذلك في إطار حرص المؤسسة على التنمية المتكاملة للشخصية من كل الجوانب ومنها وعلى رأسها التعليم.

تعميم أنشطة التوكاتسو بمدارس حياة كريمة

وأشارت المؤسسة، خلال بيان لها، إلى تنسيق تعميم أنشطة التوكاتسو بمدارس حياة كريمة، موضحة أنه تم النقاش حول الآليات، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن طريق اعتماد خطة زمنية للتطبيق، وكذلك خطة زمنية لتدريب المعلمين ومتطوعي مؤسسة حياة كريمة.

فحص المرحلة الأولى من المدارس المقترحة

وأوضحت «حياة كريمة» أن اللقاء تناول كيف ساهمت أنشطة التوكاتسو في تنمية الشخصية اليابانية، وكيف يمكن أن تساهم كذلك في بناء الشخصية المصرية بداية من تنمية كل جوانب شخصية الطفل، ومدى تأثير ذلك على الأسرة، مؤكدة أنه جارٍ فحص المرحلة الأولى من المدارس المقترحة لتطويرها للبدء في أقرب وقت.