شاكر يتابع مشروعات «حياة كريمة» مع رئيس شركة توزيع كهرباء البحيرة

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال لقائه مع رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء لمتابعة مستوى الأداء بالشركة والتطوير اللازم بها، إن جهود الوزارة بشركاتها المختلفة تستهدف رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

الموقع الجغرافي للشركة

وكشفت وزارة الكهرباء، في بيان، أن شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء والتى يضم موقعها الجغرافي العديد من مشروعات استصلاح الأراضي ووجود عدد غير قليل من المواقع الصناعية، تقدم خدماتها على شبكة توزيع من أكبر الشبكات الكهربائية على مستوى الجمهورية، حيث تمتد باتساع محافظة البحيرة وكذلك محافظة مطروح وعلى طول الساحل الشمالي من الكيلو 66 حتى السلوم وحتى واحة سيوة جنوبا، ومدينة السادات ومركز الخطاطبة بمحافظة المنوفية، وجزء من محافظة الإسكندرية (قرى حي العامرية).

عدد المشتركين بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء حوالي 2,5 مليون

وقالت الوزارة إن عدد المشتركين بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء حوالي 2,5 مليون مشترك منهم 1,029 مليون مشترك بعدادات مسبوقة الدفع وذلك على الجهدين المتوسط والمنخفض موزعين على الأغراض (الصناعية - الزراعية - المرافق - منزلية - تجارية - أغراض أخرى) تم تنفيذ لعمليات الإحلال والتجديد والتوسع والجديد بشبكات الجهد المتوسط والمنخفض بجميع القرى والمدن الواقعة نطاق شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء (محافظة البحيرة - محافظة مطروح - مدينة السادات ومركز الخطاطبة بمحافظة المنوفية - قرى حي العامرية بمحافظة الإسكندرية) وبلغ قيمة المنصرف على الخطة الاستثمارية خلال الفترة من 1/6/2022 وحتى 31/8/2022 مبلغ قدره 61 مليون جنيه وذلك من خلال حصر المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاعات شبكات التوزيع وتقديم الاقتراحات والحلول العاجلة التي تساهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمشتركين والبدء الفوري في تنفيذ الحالات الحرجة.

إجمالي مكونات الشبكة بنطاق عمل الشركة

وأشارت الوزارة إلى أنه بلغ إجمالي مكونات الشبكة بنطاق عمل الشركة كالآتي..

- عدد لوحات التوزيع جهد متوسط (337) لوحة.

- إجمالي أطوال الشبكات (51391) كم.

- إجمالي عدد المحولات (28946) محولا بإجمالي قدرة (7534) م.ف.أ.

الشركة تقدم خدماتها على مستوى 6 قطاعات

وأشارت إلى أن الشركة تقدم خدماتها على مستوى 6 قطاعات توزيع وهي:

- قطاع توزيع شمال البحيرة

- قطاع توزيع وسط البحيرة

- قطاع توزيع جنوب البحيرة والسادات

- قطاع توزيع شمال النوبارية

- قطاع توزيع مطروح

- قطاع توزيع الساحل الشمالى

النهوض بمستوى معيشة في القرى الأكثر احتياجا

وجَّه الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بقيام شركات توزيع الكهرباء باتخاذ اللازم نحو تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية بالقرى المستهدفة في مبادرة «حياة كريمة» والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بمستوى المعيشة في القرى الأكثر احتياجا، وكذلك النهوض بتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلى المواطنين من المرافق المختلفة وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية.

حل مشكلات المواطنين

وأكد وزير الكهرباء على سرعة تنفيذ خطط التطوير مع الحفاظ على الجودة العالية ورفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وشدد على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على أسبابها لتفادي تكرارها فى المستقبل.