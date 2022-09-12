النيابة العامة عن قضية شيماء جمال: المتهم خطط لقتلها بعد مروره بضائقة مالية

أذاعت النيابة العامة عبر قناتها الرسمية على موقع «YouTube»، مقطع فيديو للحظة مرافعتها في قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال.

الإعدام شنقا لقاتلي الإعلامية شيماء جمال

وكانت قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، أمس الأحد، بالإعدام شنقا للمتهمين، بتهمة قتل الإعلامية شيماء جمال ودفنها داخل مزرعة في منطقة البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة، وذلك بعد ورود رأي مفتي الديار في إعدامهما، وصدَر الحكم برئاسة المستشار محمد حسين عبدالتواب.

المتهم أراد التخلص من المجني عليها بعد ضائقة مالية

وخلال الجلسة استمعت محكمة جنايات جنوب الجيزة لمرافعة النيابة العامة جاء فيها: أن العلاقة ين المتهمين تعود إلى زمن بعيد عندما كانت تجمعهما المجالسة في أحد المقاهي بجوار مسكنهما القديم ثم انقطعت تلك العلاقة لفترة طويلة عند انتقال المتهم الأول من سكنه ثم تجددت في شهر إبريل الماضي وهو ما صادف شهر رمضان الفضيل فتقاربا وكانت نفس الأول قد اعتمدت بغض المجني عليها وصار يبحث عن سبيل للخلاص منها وألمت بالآخر ضائقة مالية لا يجد فكاكا منها فوجد كل منهما في الآخر ضالته وتقارب وتلازم الصحبة بأحد مقاهي منطقة المهندسين حتى تمام ارتكاب الواقعة».

كما جاء في مرافعة النيابة العامة: «لا علاقة الباتة بين المتهم حسين الغرابلي بالمجني عليها شيماء جمال، فالرابط الوحيد المشترك بينهما هو المتهم الأول أيمن حجاج زوج المجني عليها، إذ ضاق صدر المتهم الأول بتهديدات المجني عليها ومطالبها المرهقة وخشيته من انهيار كيان الوظيفي والأسري لم يجد حلا في ذلك الوضع إلا الخلاص منها وما هو سبيل الخلاص منها هو قتلها وقد وقر في يقينه إنها شيطانة تستحق القتل دون حساب».

كما جاء في مرافعة النيابة العامة، أن المتهم الأول أتته فكرتان للتخلص من المجني عليها، الفكرة الأولى هي أن يصدمها بسيارة مسرعة والفكرة الأخرى أن يقتلها بعيار ناري ثم يدعي خروج طلقة منه دون قصد أثناء تنظيف السلاح».