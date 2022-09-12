النيابة العامة في مرافعة قضية شيماء جمال: المتهمان خططا للقتل بشيطانية

نشرت النيابة العامة على صفحتها الرسمية بموقع «يوتيوب»، فيديو لحظة مرافعتها في قضية الإعلامية شيماء جمال، التي قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، أمس الأحد، بالإعدام شنقا للمتهمين، بتهمة قتلها ودفنها داخل مزرعة في منطقة البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة، وذلك بعد ورود رأي مفتي الديار في إعدامهما، صدَر الحكم برئاسة المستشار محمد حسين عبدالتواب.

وخلال الجلسة استمعت محكمة جنايات جنوب الجيزة لمرافعة النيابة العامة جاء فيها: «المتهم الأول والثاني جمعتهما الظروف في شهر رمضان الفضيل الماضي، وبدلا من أن يجتمعا فيه على البر والتقوي تآمرا فيه على الإثم والعدوان فلقد التمس المتهم الأول في الآخر حاجته المُلحة للمال واستعداده لمخالفة محارم القانون في سبيله فعرض عليه أن يتخلص معه من المجني عليها، فلقي من الآخر بالمشاركة إذ تلقى الثمن المناسب، خسر البيع وبأس الطالب والمطلوب، لقد باع الآخرة بالدنيا».

استكملت النيابة في مرافعتها: «وتباحث فكرة قتل المجني عليها في حادث سيارة إلا أنهما سرعان ما استبعدا تلك الفكرة لصعوبة الإعداد لها وتنفيذها والإفلات من العقاب، فعرض الأول أن يكون القتل بإحدى الوحدات السكنية التي يمتلكها».

وأضافت مرافعة النيابة العامة: «وتوجه لمعاينتها سويًا وقد أسفرت تلك المعاينة بوجود عدد من الجيرة وهو ما حالا دون التنفيذ فيها خشية كشف الموضوع من شهود عيان، أي جبروت هذا أي نفس قبلت على الإجرام تلك، لقد طرح الأول فكرة وراء الفكرة فلم تنهاهما أنفسهما عن تنفيذها إلا خشية مظنة الاكتشاف فالعقاب واستمر يقلبان الأمر على وجوه مختلفة ليتمكنا من التواصل للطريقة المُثلى للخلاص من المجني عليها، دون أن يكتشف أمرهما، وفي بداية شهر يونيو الماضي، تولدت فكرة أن تقتل المجني عليها في إحدى المزارع النائية البعيدة عن الأعين وأخذت معالم الخطة ترتسم في ذهنهما رويدًا رويدًا وكلما خططا جزءًا منها تنالا من أنفسهما الترحيب والتهليل حتى توصلا إلى الفكرة الشيطانية باستئجار مزرعة مدة طويلة وتجري الاستعداد لاستغلالها استغلاً فعليا ويتم فيها التخلص من الإعلامية».