النيابة تستمع لأقوال المصابين في حادث تصادم 3 سيارات أعلى كوبري الساحل

تستمع النيابة العامة لأقوال المصابين في حادث تصادم 3 سيارات أعلى كوبري الساحل، الذي أسفر عن إصابة 4 أشخاص، جرى نقلهم إلى المستشفى.

بلاغ يكشف الواقعة

بداية اكتشاف الحادث كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغا من المواطنين يفيد بوقوع مصابين إثر حادث تصادم 3 سيارات وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث مدفوعة بسيارات إسعاف لنقل المصابين لأقرب مستشفى لتداركهم بالعلاج اللازم.

سير سيارة عكس الاتجاه السبب في الحادث

وبعمل التحريات الأولية من قبل رجال المباحث تبين أن الحادث كان بسبب سير سيارة عكس الاتجاه ما أدى لتصادمهم، وجرى نقل المصابين للمستشفى والتحفظ على قائد السيارة المتسببة في الحادث، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

التحفظ على كاميرات المراقبة

أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مكان الحادث تمهيدا لتفريغها لبيان سبب وقوع الحادث كما استعجلت الأجهزة الأمنية في تحرياتها التكميلية والتفصيل في الواقعة لكشف ملابساتها وأسباب الحادث.