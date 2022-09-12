ضبط 6 كيلو حشيش وأسلحة نارية دون ترخيص مع مسجل خطر بسوهاج

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة سوهاج 6 كيلو من مخدر الحشيش بحوزة مسجل خطر بمدينة سوهاج الجديدة.

وكان قد تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد ورود محضرا لقسم سوهاج الجديدة بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات منطقة وسط الصعيد يتضمن ضبط المدعو «خنور.م.ا.ع» سن 42 عاطل ويقيم بدائرة مركز سوهاج والسابق اتهامه فـي القضية سلاح بدون ترخيص «بالإتجار بالمواد المخدرة».

ضبط المتهم وبحوزته 6 كيلو حشيش

وعقب استصدار إذن النيابة العامة قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي، وقد أسفرت عن ضبط المتهم بمدخل مدينة سوهاج الجديدة دائرة القسم وبحوزته عدد «60» طربة من مادة الحشيش المخدر يزنوا حوالي 6 كيلو جرام وعدد 5 فرد رصاص محلي الصنع وعدد فرد روسي محلي الصنع وعدد 10 طلقات من ذات العيار وهاتف محمول ومبلغ 500 جنيه.

اعتراف المتهم

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية للدفاع والإتجار فيها والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وقد تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح أحمد شريف المحامي، لـ«الوطن»، أن عقوبة حيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار قد تصل إلى الإعدام وفقا لحيثيات الواقعة.