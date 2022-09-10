ضبط مسجل خطر بحوزته 600 جرام حشيش وسلاح أبيض في الجيزة

تمكن ضباط قسم شرطة المنيرة الغربية من ضبط مسجل خطر بحوزته 600 جرام من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض، و249 ألف جنيه، خلال قيادته سيارة ملاكي، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

ضبط المتهم حال استقلاله سيارة ملاكي

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، باتجار مسجل خطر بالمواد المخدرة، فأخطر اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث بإشراف العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة من ضبط المتهم حال استقلاله سيارة ملاكي، وبحوزته 6 فرش لمخدر الحشيش وزن 600 جرام، وسلاح أبيض، و3 هواتف محمولة، ومبلغ مالي 249 ألف جنيه.

حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات

وأخطر اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.