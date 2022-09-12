السيطرة على حريق مخبز سياحي بسوهاج دون إصابات

اندلع حريق داخل مخبز للخبز السياحي، نتيجة تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز، بدائرة قسم أول سوهاج، وعلى الفور توجهت الحماية المدنية وسيطرت على الحريق.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية يفيد نشوب حريق بمنفذ بيع خبز سياحي دائرة قسم أول سوهاج نتيجة لتسريب الغاز مما أدى لاحتراق بعض محتويات المخبز.

نشوب حريق بمخبز سياحي بسوهاج

وقد تبين نشوب الحريق بمنفذ بيع خبز ملحق بمخبز سياحي ملك المدعو «عبد الله.ا ر»، سن 23 عاما عامل ويقيم دائرة قسم أول سوهاج وقد تم الدفع بعدد سيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

نفي الشبهة الجنائية

وبسؤال مالك المخبز أفاد بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق إلى تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز فـي وجود مصدر حراري كما أضاف باحتراق بعض محتويات المنفذ ونفى الشبهة الجنائية وقد تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.