إصابة شخص في حريق مخبز ببني سويف.. والدفع بـ3 سيارات إطفاء

أصيب شخص بحروق من الدرجة الثانية بأنحاء مختلفة من الجسم، اليوم الأحد، في حريق بمخبز بقرية أشمنت التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وجرى نقله للمستشفى التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق، بالتعاون مع الأهالي في القرية.

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل مخبز بلدي بقرية أشمنت التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، والذي وجه بسرعة توجيه إدارة الحماية المدنية إلى مكان البلاغ والدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران.

3 سيارات إطفاء لإخماد الحريق

وانتقل رجال الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف على رأس 3 سيارات إطفاء، إذ تمكنوا بمعاونة الأهالي من إخماد الحريق والسيطرة على النيران، ومنع امتدادها للمنازل المجاورة وإجراء عمليات التبريد اللازمة.

إصابة شخص بحروق من الدرجة الثانية

وتسبب الحريق في إصابة شخص بحروق من الدرجة الثانية، وجرى نقله إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وتبين أن المصاب يدعى «مصطفى . ع . م»، 23 سنة، مصاب بحروق في الذراع الأيمن وأنحاء متفرقة من الجسم.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار رجال المعمل الجنائي بمديرية الأمن؛ للوقوف على أسباب الحريق وتحديد الخسائر.